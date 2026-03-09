Nejčtenější články týdne - Dojmy, samé dojmy

Uplynulý týden měl jediného vítěze mezi nejčtenějšími články, a tím byly dojmy z hraní RPG Kromlech od českého studia Perun Creative. V závěsu se pak držela Patrikova rubrika Pod radarem, ve které píše o menších hrách a nezávislých novinkách, no a pak všemožným stavitelům dělala radost recenze na zajímavou strategii Laysara: Summit Kingdom.
Nejčtenější články týdne
České RPG Kromlech zaujme parádní atmosférou a nesmlouvavou hratelností
Keltské hvozdy a průsmyky
V Diablu IV si zahrajtete za ikonického řezníka. Paladin bude k vyzkoušení zdarma
Přichází čerství porce masa
Laysara: Summit Kingdom – recenze originální budovatelské strategie
Omezení na všech svazích
Jaké hry vyjdou v březnu?
Datadisky, střílečky, více kooperace
Pod radarem: Středověký „Truck Simulator“, nový Scott Pilgrim i paleolitické budování
Závody i divná simulace
Redakce doporučuje
Jak hodnotí ve světě Pokémon Pokopia?
Trefa do černého
Might and Magic Fates – první dojmy z karetních Heroes
Karetní variace na známé téma
Další multiplayerové fiasko. Highguard píská konec
Na světě 45 dní
Být, či nebýt pohrobek Disco Elysia, toť otázka. Zero Parades s odpovědí váhají
Hlubiny duše nerozhodné špionky
Mario Tennis Fever – recenze bláznivého tenisu
Chaotický tenisový večírek
Videa
