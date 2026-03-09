Nejčtenější články týdne - Dojmy, samé dojmy
zdroj: Perun Creative

Nejčtenější články týdne - Dojmy, samé dojmy

9. 3. 2026 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Uplynulý týden měl jediného vítěze mezi nejčtenějšími články, a tím byly dojmy z hraní RPG Kromlech od českého studia Perun Creative. V závěsu se pak držela Patrikova rubrika Pod radarem, ve které píše o menších hrách a nezávislých novinkách, no a pak všemožným stavitelům dělala radost recenze na zajímavou strategii Laysara: Summit Kingdom.

