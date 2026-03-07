Pod radarem: Středověký „Truck Simulator“, nový Scott Pilgrim i paleolitické budování

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Scott Pilgrim EX – Mlátička se slavným teenagerem od tvůrců Želvy nindža
Studio Tribute Games Inc. se dlouhodobě zaměřuje na retro 2D bojovky, kde například ty poslední dvě se nejen setkaly s velmi vřelým přijetím, ale také čerpaly ze slavných značek – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge a Marvel Cosmic Invasion. Nyní si tvůrci přidávají do sbírky i Scotta Pilgrima.
Hra nazvaná jednoduše Scott Pilgrim EX z vás udělá nejen titulního kapelníka, ale také jeho milovanou Ramonu a dalších pět ikonických postav. Každá má samozřejmě svůj vlastní styl boje, všechny nabízejí komba a mohou využívat i zbraně nalezené v prostředí Toronta, jemuž vládnou tři gangy – démoni, roboti a… vegani.
Není to jen bezduchá mlátička, ale i vyloženě příběhová adventura, v níž budete čelit rozvrácenému předivu času a mísícím se realitám, přičemž spisovatelského pera se chopil sám tvůrce původních komiksů Bryan Lee O’Malley. Že byste závěrem rádi třešničku na dortu? Do rvaček se můžete pustit v kooperaci až čtyř kamarádů!
Steam, Switch 1 a 2 – 700 korun
PlayStation 4 a 5 – 469 korun
Xbox Series – 549 korun
Demo k dispozici
The Legend of Khiimori – „Truck Simulator“ s koňmi v Mongolsku 13. století…
Upřímně, opravdu nenacházím údernější popis novinky The Legend of Khiimori než „středověký Truck Simulator“. Tahle hra je totiž primárně o doručování zboží, ale od české kamionové simulace se liší prakticky jen tím, že se neodehrává v současnosti. O silnice, natož pak o kamiony, v ní opravdu nezavadíte.
Tady se totiž jedou koně. Jsme ve 13. století v Mongolsku a vy jste prostě a jednoduše poslíček, pošťák, kurýr… Máte svůj vlastní podnik, jehož nejcennějším majetkem jsou koně. A s těmi se vydáváte na výpravy.
Možná to zní ploše, ale hloubka tu bezesporu je. Koně totiž vychováváte a křížíte, abyste docílili těch nejlepších vlastností. Před cestou je také řádně připravujete, aby vydrželi například špatné počasí. Čeká na vás otevřený svět, kde budete i sbírat suroviny na výrobu dalších věcí a lovit zvěř pro svou obživu.
Kdo ale čeká vyložený příběh nebo boj, ten se alespoň teď nedočká. Nejblíž k akci budete mít, když budete s pomocí luku zahánět divokou zvěř. Takže už jistě chápete, proč mě nenapadá nic lepšího než Asia Truck Simulator na nožičkách…
Steam – 730 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na 12 měsíců
Esoteric Ebb – Izometrie inspirovaná Disco Elysiem a stolním RPG
Když dovolíte, usnadním si trochu práci a jen přeložím celé znění jednovětného popisu hry přímo od vývojářů, protože něco takového se jen těžko opisuje a nerad bych vás ochudil o umění toho, kdo s touto větou dokázal přijít: „Esoteric Ebb je izometrické, disco-like, TTRPG proměněné v CRPG zasazené do bizarního post-arcanepunkového fantasy“. Líbí?
Co víc k tomu dodat? Na první pohled se tenhle počin hraje jako Disco Elysium, kde si pravou část obrazovky pro sebe uzmuly dialogy, které často jsou jen nahodilým tokem vašich vlastních myšlenek, jež navíc vycházejí z toho, jak moc máte vyvinuté jednotlivé staty jako síla či obratnost.
Z herního hlediska se ale tvůrci primárně inspirovali ve stolních RPG, takže má Esoteric Ebb působit jako dobrodružství s přítomným pánem jeskyně. Na všechno hází dvacetistěnnou kostkou a vy doufáte v tu přirozenou dvacítku (hodnotu na kostce, aby nedošlo k nějakému dvojsmyslu…).
Hra vás zasype obrovským množstvím voleb, jejichž důsledky vás zabolí později. Jakožto klerik si libujete v nakukování do myslí ostatních, které můžete dokonce ovládat. A když jde do tuhého, kryje vám záda tahový soubojový systém. Je to velkohubé, ale soudě dle 96 % kladných hodnocení na Steamu od téměř 500 lidí jsou sliby asi naplněné.
Steam – 600 korun
iRacing Arcade – Pidi bratříček slavné simulace
Pokud vám v hrudníku tepe srdce umazané od oleje a žilami teče benzín, pak jistě víte, že iRacing je jednou z nejpropracovanějších a nejpopulárnějších hardcore simulací online okruhového závodění. Tedy něco, co není zrovna přístupné široké veřejnosti. A proto vzniklo iRacing Arcade.
Jak už název napovídá, tyto závody se vydaly úplně opačným směrem a místo důrazu na simulaci úplně všeho se sáhlo po co nejpřístupnější závodní zábavě. A tomu odpovídá i stylizace, která sice využívá moderní 3D, ale vozidla tak nějak zdrcává, takže vypadají jako angličáky. I přesto se tu řeší alespoň poškození, spotřeba paliva a opotřebení pneumatik.
A jinak jde prostě o závodní hru s poměrně robustní kariérou, která překvapí stavbou vaší vlastní závodní vesničky, kde jednotlivé budovy poskytují bonusy do dalších závodů a zajišťují vám příjmy.
Hra to ale schytává za řadu zvláštních rozhodnutí. Předně je tu jen osm vozidel a pouhá dvě z nich jsou licencovaná, zbylých šest jsou generické modely, což působí divně. A stejně na tom jsou tratě – opět jich není moc a spousta těch slavných chybí. A multiplayer je vlastně nezajímavý. Pokud ale hledáte svou další arkádu, která je opravdu hezká a přitom minimalistická, tak jí třeba propadnete.
Steam – 600 korun
Na konzolích v létě
Demo k dispozici
Humanica – Civilizační budovatelská strategie od paleolitu po dobu železnou
Tisíce a tisíce let vývoje lidstva a jeden vývojář, který se je pokusil zachytit ve své budovatelské civilizační strategii Humanica. Nečekejte konkurenci pro Civilization, spíše takové Banished v době, kdy se lidé zmohli tak akorát na chýše z kůží a na klacky si přidělávali kameny a říkali tomu zbraně.
Ocitáte se v roce 10 tisíc př. n. l. a nejprve máte za úkol přežít. Pak postupně budovat společenstvo, které přečká až do doby železné (tedy zhruba takových 9 tisíc let…). Vyjma neotřelého tématu ale počítejte s takovou klasickou budovatelskou strategií, kde zajišťujete obživu i oblečení pro své obyvatele, věnujete se lovu a pěstování, stejně jako rozšiřování a obraně.
Celá hra se ale odehrává v dnech (tedy tazích), během nichž mají obyvatelé jen omezený čas. Tahový je i průzkum mapy rozsekané do hexů, kde můžete najít například nové sazeničky či zvířata k ochočení.
Do všeho promlouvají ještě vámi vydané zákony a snaha plnit roční plány. V rámci předběžného přístupu chce jediný vývojář zapracovat na soubojovém systému, abyste si mohli tvořit armády, touží rozšířit editační nástroje prostředí (například možnost ručně stavět obranu z jednotlivých bloků) a přidat spoustu dalších budov, technologií, zdrojů a podobně.
Steam – 360 korun
V předběžném přístupu na 3 až 6 měsíců
DrainSim – Specialistou na odvodňování snadno a rychle
Ach ty prapodivné simulace. Pokud na ně máte úchylku stejně jako já, a k tomu ještě na herní fyziku, pak si s DrainSim budete čvachtat. Doslova. V tomto případě si totiž vyzkoušíte práci člověka, jehož úkolem je zbavit oblast přebytečné vody po záplavách či haváriích.
Takže si vyhrnete rukávy, popadnete hrábě, vyčistíte kanálek na ulici od listí a voda rázem mizí kdesi v hlubinách pod silnicí. Jo a ještě spravit ten proražený hydrant, ať se jen neplní kanály čistou vodou… Že odtok není k dispozici? Tak to bude chtít přitáhnout generátor, napojit na něj čerpadlo, z něj natáhnout hadici a hle, voda je rázem pryč.
K dalším činnostem může patřit úmyslné prokopnutí hráze, aby voda odtekla kamkoliv, jen ne do zastavěné oblasti. Budete dokonce rozmisťovat nafukovací zábrany. A tomu všemu předchází příprava, co vše byste si na misi měli vzít s sebou, kde musíte zohlednit i denní dobu, tedy například osvětlení na noční prácičku.
Steam – 360 korun.
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na 12 měsíců
Rotwood – Roguelite akce od slovutných Klei Entertainment
Klei Entertainment se vyznačuje nejen skvělými hrami jako Don’t Starve, ale také úžasnou, kreslenou vizuální stránkou. Obojí se nově spojuje v roguelite akci Rotwood, kterou můžete hrát sami nebo v kooperaci až čtyř hráčů.
Jde tu jen a pouze o nekončící souboje s čím dál tím náročnějšími nepřáteli, což je vše samozřejmě zakončené bossem. Nicméně dostat se k němu nebude jednoduchý úkol a vyžádá si to řadu pokusů. Přitom se učíte s rozličnými zbraněmi a vylepšujete je, stejně jako svou postavu.
Nicméně prim tu hraje skutečné získávání skillu. Prosté drcení tlačítek vás daleko nedostane. Tady se hraje na preciznost a mistrné ovládnutí komb, pokud se chcete probojovat až na konec. Takže žádné systémové složitosti, jen vytříbená akce pro trpělivé.