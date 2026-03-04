Další multiplayerové fiasko. Highguard píská konec

Multiplayerová střílečka Highuard končí. Studio Wildlight Entertainment oznámilo, že servery hry budou definitivně vypnuty 12. března, tedy pouhých 45 dní od vydání. Ještě před koncem vývojáři připravují poslední aktualizaci. Ta přidá nového hrdinu, novou zbraň, systém postupného zvyšování úrovně účtu a také strom schopností. Cílem je dát hráčům šanci odehrát ještě několik posledních zápasů a rozloučit se s projektem v co nejlepší formě.
Wildlight ve svém prohlášení poděkovalo komunitě a připomnělo, že od vydání si hru vyzkoušelo více než dva miliony hráčů. Přesto se podle studia nepodařilo vybudovat dostatečně stabilní hráčskou základnu, která by umožnila dlouhodobý provoz. Po slibném začátku, kdy na Steamu v jeden moment hrálo i přes 90 tisíc lidí, se čísla posledních dní pohybují v rámci stovek.
Highguard se tak zařazuje po bok selhání jakým byl Concord nebo FTC: Firebreak. Studio podcenilo přesycení trhu, který se snažilo dobýt přinejlepším průměrnou střílečkou se zmatečným herním režimem, příliš velkou mapou plnou hluchých míst a spoustou kontroverze. Highguard byl původně představen během The Game Awards 2025, navíc v lukrativním posledním slotu, který uzavíral celý večer. Moderátor Geoff Keighley tehdy hru výrazně podpořil.
Krátce po oznámení se projekt stal terčem kritiky i memů na sociálních sítích. Někteří hráči jej označovali například jako Concord 2. Podle bývalého vývojáře Joshe Sobela se negativní reakce rozjely prakticky okamžitě a komentáře i videa byly zaplaveny posměšnými reakcemi. Nejasné je i financování projektu – Wildlight se od začátku staví do role nezávislého studia plného nadšenců, které slot na TGA získalo pílí a úsilím. Jinak totiž marketignově atraktivní blok stojí i milion dolarů. Ukázalo se ale, že hru zřejmě financuje čínský moloch Tencent, který má své prsty i v hodnotící porotě The Game Awards.
Přestože Highguard jako takový nebyl vyloženě špatný, nepodařilo se mu rychle přít s opravami, které mu hráči vytýkali. Studio přidalo například režim 5v5 jako odpověď na kritiku původního formátu 3v3. Krátce poté však přišla vlna propouštění a projekt se dostal do stále složitější situace. Už tehdy bylo jasné, že Highguardu zbývají řádově týdny života.
Teď už je ale jasno. Highguard se 12. března odebere na věčný odpočinek a do zapomnění. Zájemci o sbírání achievementů a lidé, kteří měli hru nepokrytě rádi, tak mají poslední týden, aby se do arény vrátili naposledy.