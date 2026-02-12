Highguard po dvou týdnech od vydání propouští. Wildlight přišlo o většinu týmu
zdroj: Wildlight Entertainment

Highguard po dvou týdnech od vydání propouští. Wildlight přišlo o většinu týmu

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 2. 2026 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Highguard
Highguard
Highguard
Galerie

Multiplayerová free-to-play střílečka Highguard od studia Wildlight Entertainment měla být novým online hitem. Místo toho se jen něco málo přes dva týdny po lednovém vydání mluví hlavně o propouštění. Podle bývalých zaměstnanců se škrty týkají většiny týmu.

Informaci jako první zveřejnil nyní už bývalý senior designér úrovní Alex Graner na LinkedInu, kde napsal: „Bohužel jsem dnes spolu s většinou týmu ve Wildlight přišel o práci.“ Přesný počet propuštěných zatím studio neupřesnilo, podle údajů na LinkedInu mělo Wildlight mezi 51 až 200 zaměstnanci.

Highguard
Recenze
Highguard – recenze hrdinské střílečky s příliš širokým záběrem

Krátce nato přišlo i oficiální vyjádření na sociálních sítích. Studio uvedlo: „Dnes jsme učinili neuvěřitelně těžké rozhodnutí rozloučit se s částí našeho týmu a ponechat jádro vývojářů, které bude pokračovat v inovacích a podpoře hry.“ Wildlight zároveň zdůrazňuje, že je hrdé na odvedenou práci a děkuje komunitě hráčů, kteří dali hře šanci.

Situace je o to překvapivější, že Highguard nezažil úplně katastrofální start. Analytik Mat Piscatella ze společnosti Circana podotýká, že titul v USA debutoval v první desítce týdenních aktivních uživatelů na Steamu a dostal se do top 20 i na PlayStationu a Xboxu. Na PC hra podle SteamDB první den dosáhla na maximum 97 tisíc souběžně hrajících lidí, což na free-to-play záležitost není vyloženě hrozné, kdyby si podobná čísla zvládla udržet. Prudký propad na sebe nenechal dlouho čekat a po dvou týdnech už Highguard na Steamu hrají jen nižší tisíce lidí.

zdroj: Wildlight Entertainment

Highguard se v nelehké pozici ocitl hned při svém odhalení. Oznámení mělo jako sladká tečka uzavřít vyhlášení The Game Awards 2025, což je pozice zpravidla vyhrazená těm nejočekávanějším hrám, ale vyvolalo hlavně rozpaky. Geoff Keighley se přitom nechal slyšet, že hru do světel reflektorů na výsostném závěrečném místě vytáhl zdarma

Po vydání 26. ledna se tým snažil reagovat na zpětnou vazbu hráčů: Původní 3v3 režim tvůrci krátce nato rozšířili i o 5v5 variantu, stejně jako představili plány na dodatečný obsah na celý rok o sedmi epizodách s pravidelnými aktualizacemi s novými postavami, mapami i módy.

Právě osud plánovaného obsahu je teď nejistý. „Tohle opravdu bolí, protože bylo připraveno spoustu nevydaného obsahu, na který jsem se já i další těšil a který jsme pro Highguard navrhli,“ poznamenal propuštěný level designér. Není jasné, zda se chystané updaty do hry dostanou, nebo skončí na dně šuplíku. Studio Wildlight mezitím ujišťuje, že „jádro týmu“ bude ve vývoji a podpoře pokračovat, v tvrdé konkurenci free-to-play stříleček ale zpráva rozhodně nevyznívá nijak optimisticky.

Smarty.cz
Tagy:
akční multiplayer střílečka hrdinové
Zdroje:
SteamDB, LinkedIn, Mat Piscatella, Wildlight Entertainment
Hry:
Highguard
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu

Nejnovější články