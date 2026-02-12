Highguard po dvou týdnech od vydání propouští. Wildlight přišlo o většinu týmu

Multiplayerová free-to-play střílečka Highguard od studia Wildlight Entertainment měla být novým online hitem. Místo toho se jen něco málo přes dva týdny po lednovém vydání mluví hlavně o propouštění. Podle bývalých zaměstnanců se škrty týkají většiny týmu.
Informaci jako první zveřejnil nyní už bývalý senior designér úrovní Alex Graner na LinkedInu, kde napsal: „Bohužel jsem dnes spolu s většinou týmu ve Wildlight přišel o práci.“ Přesný počet propuštěných zatím studio neupřesnilo, podle údajů na LinkedInu mělo Wildlight mezi 51 až 200 zaměstnanci.
Krátce nato přišlo i oficiální vyjádření na sociálních sítích. Studio uvedlo: „Dnes jsme učinili neuvěřitelně těžké rozhodnutí rozloučit se s částí našeho týmu a ponechat jádro vývojářů, které bude pokračovat v inovacích a podpoře hry.“ Wildlight zároveň zdůrazňuje, že je hrdé na odvedenou práci a děkuje komunitě hráčů, kteří dali hře šanci.
Situace je o to překvapivější, že Highguard nezažil úplně katastrofální start. Analytik Mat Piscatella ze společnosti Circana podotýká, že titul v USA debutoval v první desítce týdenních aktivních uživatelů na Steamu a dostal se do top 20 i na PlayStationu a Xboxu. Na PC hra podle SteamDB první den dosáhla na maximum 97 tisíc souběžně hrajících lidí, což na free-to-play záležitost není vyloženě hrozné, kdyby si podobná čísla zvládla udržet. Prudký propad na sebe nenechal dlouho čekat a po dvou týdnech už Highguard na Steamu hrají jen nižší tisíce lidí.
Highguard se v nelehké pozici ocitl hned při svém odhalení. Oznámení mělo jako sladká tečka uzavřít vyhlášení The Game Awards 2025, což je pozice zpravidla vyhrazená těm nejočekávanějším hrám, ale vyvolalo hlavně rozpaky. Geoff Keighley se přitom nechal slyšet, že hru do světel reflektorů na výsostném závěrečném místě vytáhl zdarma.
Po vydání 26. ledna se tým snažil reagovat na zpětnou vazbu hráčů: Původní 3v3 režim tvůrci krátce nato rozšířili i o 5v5 variantu, stejně jako představili plány na dodatečný obsah na celý rok o sedmi epizodách s pravidelnými aktualizacemi s novými postavami, mapami i módy.
Právě osud plánovaného obsahu je teď nejistý. „Tohle opravdu bolí, protože bylo připraveno spoustu nevydaného obsahu, na který jsem se já i další těšil a který jsme pro Highguard navrhli,“ poznamenal propuštěný level designér. Není jasné, zda se chystané updaty do hry dostanou, nebo skončí na dně šuplíku. Studio Wildlight mezitím ujišťuje, že „jádro týmu“ bude ve vývoji a podpoře pokračovat, v tvrdé konkurenci free-to-play stříleček ale zpráva rozhodně nevyznívá nijak optimisticky.