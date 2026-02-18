Tencent v zákulisí Highguardu? Neúspěšná střílečka zřejmě vznikala z čínských peněz
zdroj: Wildlight Entertainment

PC PlayStation 5 Xbox Series

18. 2. 2026 15:00

Když se studio Wildlight Entertainment na finále prosincových The Game Awards vytasilo s trailerem na svou free-to-play hrdinskou střílečku Highguard, prezentovalo se jako nezávislý návrat veteránů z Respawn zpátky na scénu. Iluzi, že se tým odtrhl, aby si mohl dělat věci po svém, jen podpořil Geoff Keighley, který jim výsostné místo v show prý dokonce poskytl zadarmo. Po rozpačitém launchi a rychlém odlivu hráčů, jež vyústily v propouštění, teď přichází další nepříjemné odhalení. Podle nové zprávy herního novináře Stephena Totila měl být hlavním finančním tahounem projektu čínský gigant Tencent.

Recenze
Highguard – recenze hrdinské střílečky s příliš širokým záběrem

Wildlight konkrétní jména investorů tajil. Až nyní anonymní zdroje obeznámené se situací tvrdí, že většinu rozpočtu měla pokrýt skupina TiMi Studio Group spadající pod Tencent. Ta stojí mimo jiné za mobilním hitem Honor of Kings nebo novodobou verzí válečné akce Delta Force.

Tencent zároveň není žádným nováčkem v západním herním byznysu. Drží podíly v mnoha studiích a vydavatelstvích jako Epic Games, Ubisoft nebo i v tuzemském Bohemia Interactive. V případě Highguardu ale podle dostupných informací nemělo jít jen o menšinovou investici, ale o zásadní finanční podporu celého projektu. Přesná částka známá není, zdroje však hovoří o „významném objemu prostředků“.

Proč spolupráce zůstala neveřejná, zatím není jasné. Wildlight se komentářům k obchodním a finančním detailům v minulosti vyhýbal, například v rozhovoru pro Bloomberg, a partnerství oficiálně nepotvrdil ani Tencent.

zdroj: Wildlight Entertainment

Zajímavý kontext nicméně můžeme dodat představení Highguardu na konci The Game Awards 2025. Moderátor a producent akce Geoff Keighley měl hru osobně testovat a místo v show nabídnout zdarma, protože se mu líbila. Než čiré zalíbení by ale v novém světle větší roli mohl hrát fakt, že jedním z členů poradního výboru The Game Awards je senior viceprezident Tencentu, Steven Ma. Ani k tomuto propojení se firma ani Keighley zatím nevyjádřili, ale není těžké si domyslet, proč mohla Highguardu patřit tak významná pozice na jedné z nejsledovanějších herních akcí roku.

Aktuality
Střílečka Highguard poodhaluje příběhové pozadí v působivém filmečku

Hra samotná přitom rozhodně nepůsobila jako levná záležitost. Nákladný animovaný filmeček i rozplánovaný sezónní obsah naznačovaly, že Highguard aspiroval na pozici stálice mezi hrdinskými střílečkami. Střet s realitou trhu byl pak po vydání o to tvrdší.

Wildlight Entertainment, které mělo před propouštěním zhruba sto zaměstnanců ve studiích v Los Angeles a Seattlu, se mezitím výrazně zmenšilo. Řada vývojářů přišla právě z Respawnu, kde pracovali na sériích Titanfall a Apex Legends. Není jasné, zda měl Tencent jakýkoli vliv na rozhodnutí o rapidním zeštíhlení týmu krátce po launchi. Oficiální web hry mezitím přestal být dostupný, což naznačuje buď restart, nebo potenciálně i úplný konec projektu.

Šárka Tmějová
