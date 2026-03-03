Jak hodnotí ve světě Pokémon Pokopia?

Mix kapesních příšerek a Animal Crossing v Pokémon Pokopia se zdá jako pěkně návykový hit. Skóre na Metacriticu se zastavilo na krásných 89 a zahraniční recenze vychvalují jednak kreativitu, se kterou můžete tvořit svůj ostrov, a jednak integraci sběratelských prvků Pokémonů. Pokud chcete svůj Switch 2 obohatit o tuto kreativní cozy hříčku, neuděláte špatně. My se mezitím k recenzi teprve dostaneme s vydáním, tak s námi mějte ještě trochu strpení.
VGC – 5/5
„Pokémon Pokopia je vynikající simulace, která si bere to nejlepší z králů žánru a vyvíjí se v něco, co si zamilují fanoušci Pokémonů i příznivci relaxačních cozy her. Ani grindování v pozdější fázi neoslabí dobrodružství, které je i po 100 hodinách stejně plné objevování jako v první hodině hraní.“
Dexerto – 5/5
„Pokopia si s myšlenkou hraní za Pokémona jen tak nepohrává – naopak se jí plně oddává. Co začíná jako jednoduchý projekt obnovy, se postupně proměňuje v hlubokou simulaci, která kombinuje pohodové herní systémy s otevřenou kreativitou způsobem, o jaký se série dosud nikdy nepokusila. Časovače navázané na reálný čas občas zpomalí postup, ale jen zřídka ho úplně zastaví. I když se hlavní příběh na chvíli pozastaví, Pokopia dál nabízí smysluplné cíle, aniž by kdy působila zahlcujícím dojmem. Každý herní systém přirozeně navazuje na další, o každého Pokémona stojí za to se starat a svět se postupně stává místem, jehož podobu chcete sami utvářet. Jde o ambiciózní, soudržnou hru, která si bez problémů stoupne po bok nejlepších cozy simulací v žánru a zároveň představuje dosud nejlepší Pokémon titul na Nintendo Switch.“
GamesRadar+ – 4,5/5
„Pokémon Pokopia je jako brilantně bizarní směs Pokémonů, Animal Crossing, Dragon Quest Builders a Viva Piñata – a navzdory mnoha inspiracím se jí daří být jedinečným spin-offem série Pokémon, který zároveň představuje mimořádně povedený simulátor života.“
Game Informer – 9/10
„Pokémon Pokopia je hrou plnou úžasu, objevování a stavění, která nabízí pohodový a uspokojivý zážitek bez jakéhokoli pocitu nebezpečí. Navzdory mým drobným výhradám Pokopia vyniká jako jeden z nejlepších příkladů toho, jak může externí vývojář využít licenci Pokémon naplno. Jako dítě jsem si vždy přál trávit čas ve světě Pokémonů – a nyní, o 30 let později, mám pocit, že se mi přání konečně splnilo.“
The New York Times – 9/10
„Spin-offy obvykle zůstávají na okraji zájmu a cílí na úzké publikum s velmi specifickými preferencemi. Pokopia však mistrovsky přebírá prvky žánru, který v posledních letech zažil obrovský boom, a dělá to bezchybně, aniž by přitom obětovala základní pilíř celé série: roztomilost.“
IGN – 9/10
„Pokémon Pokopia je skutečná lahůdka – zábavný budovatelský simulátor města, který naplno využívá okouzlující osobnosti svých příšerek způsobem, jenž osloví jak kreativní hráče, tak sběratele. Nabízí spoustu zábavných aktivit a hodnotných odměn za jejich plnění a v budovatelských mechanismech nachází zdravou rovnováhu mezi svobodou a jemným vedením. To vše je zasazeno do roztomilého dobrodružství v zajímavém a překvapivě hlubokém světě, který spolehlivě zahraje na nostalgickou strunu dlouholetým fanouškům. A to všechno září obzvlášť jasně v růžových, roztomile neohrabaných rukou sympatického hlavního hrdiny.“
GameSpot – 9/10
„Pokémon Pokopia kombinuje designové principy Animal Crossing a Dragon Quest Builders, ale jejich propojením a zasazením do světa Pokémonů dokáže vyvážit slabiny obou titulů. Pokémon Pokopia nabízí obrovské množství aktivit i příběh, který vás neustále žene kupředu, a zároveň vám umožňuje vychutnat si prostou radost ze života mezi vašimi pokémoními přáteli a z budování dokonalé komunity. Mám pocit, že jsem zatím jen lehce smočil nohu ve zdejších možnostech, a nemůžu se dočkat, až budu objevovat dál.“
Nintendo Life – 8/10
„Pokémon Pokopia je nejčerstvějším zážitkem v sérii za dlouhou dobu, doslova přetéká šarmem a obsahem, který odměňuje jak zvědavost, tak kreativitu. Je to hra, do které se snadno ponoříte, i když má několik herních nedostatků a slabiny v postupu, které by si zasloužily doladit. Jako první pokus o něco odlišného v rámci této značky jde ale o velký úspěch. Nechápu, proč se Pokémoni této herní struktury stranili tak dlouho – klidně bych si dal ještě tucet dalších podobných titulů.“
Eurogamer – 4/5
„Celkově je Pokopia skvělou hrou, s níž může značka Pokémon oslavit své 30. výročí – nechává totiž samotné Pokémony vystoupit do popředí, přičemž se zde objevuje výběr ze všech devíti generací. Ústřední motiv navracení života do divočiny regionu Kanto je uspokojivý a zároveň nabízí pohled na tento kraj z nové perspektivy. Ačkoli tak hra odkazuje na minulost, dokáže zároveň stát mimo odkaz her první generace a obstát sama o sobě. Pokud je tohle směr, kterým se chce Pokémon do budoucna vydat, pak upřímně doufám, že v něm bude pokračovat. Prozatím jsem ale spokojená s tím, že se můžu vrátit k budování vlastní pokémoní utopie.“
The Gamer – 3/5
„Dá se tu zažít spousta zábavy, ale Pokémon Pokopia nakonec nevyužívá dostatečně potenciál své pokémoní stránky a nabízí budovatelské úkoly, které jsou většinou strnulé a opakují se. Jako vždy u Pokémonů je tu však dostatek šarmu, který vás u hry udrží, a herní mechanismy nejsou povrchní – jen jsou znovu a znovu využívány k několika stejným činnostem. Jde o pokémoní pojetí různých cozy simulátorů, které však nezvládá tak dobře jako jejich předlohy. Pokud ale vytrváte, čeká tu na vás solidní hra – jen se musíte nejdřív prokousat k části, kdy začne být skutečně zábavná.“
Polygon – bez číselného hodnocení
„Na chvíli jsem zapomněl, že hraji velmi mechanickou životní simulaci, kde mohou příšerky působit spíš jako nástroje než jako skutečná zvířata. V jistém smyslu Pokopia jen vyměňuje jeden druh práce za jiný. Měl jsem pocit, že jsem skutečně vytvořil útulný domov pro přátelské Pokémony. Ne místo vybudované lidmi, kteří tvory chytají pro sport, ale svět formovaný přímo kolem nich.“