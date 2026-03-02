Jaké hry vyjdou v březnu?

Březen, před monitor vlezem. Nebo to si aspoň myslí herní studia, která se nás rozhodla oblažit ne zrovna krátkými herními zážitky. Místo jarního počasí tak hrozí, že první sluneční paprsky prožijeme spíše v záři obrazovek. Tak doufejme, že březnová herní nálož alespoň bude stát za to!
2. 3. Worlds of Warcraft: Midnight (PC)
Nová kapitola ságy World of Warcraft slibuje návrat k temnějším kořenům Azerothu a eskalaci konfliktu, který doutnal už několik datadisků. Midnight má vsadit na filmovější vyprávění, přepracované systémy endgame obsahu a výrazné zásahy do známých lokací, které se promění k nepoznání. Blizzard tak stojí před úkolem nejen navázat na nostalgii veteránů, ale zároveň udržet moderní tempo služby, která běží už dvě dekády.
5. 3. Marathon (PS5, PC, Xbox Series)
Restart kultovní značky Marathon od studia Bungie překopává původní příběhovou střílečku do podoby kompetitivní extraction akce, kde jde o loot, přežití a nervy z oceli. Stylizovaná sci-fi estetika a důraz na týmovou spolupráci naznačují, že Bungie chce navázat na zkušenosti z Destiny, ale zároveň vybudovat svébytný svět plný tajemství a korporátních intrik. Ohlasy po víkendovém server slamu navíc nezní vůbec špatně.
5. 3. Pokémon Pokopia (Switch 2)
Série Pokémon se na nové generaci Switche hlásí o slovo s ambicí posunout otevřený svět i technické zpracování o kus dál. Pokopia bude zkrátka váš Minecraft nebo Stardew Valley, ale s kapesními příšerkami. Srovnání snese určitě i s jinou výsadní značkou Nintenda – Animal Crossing. Čeká vás farmaření, vaření, těžení nerostů a samozřejmě taky chytání Pokémonů.
12. 3. GreedFall 2: The Dying World (Xbox Series, PC, PS5)
Pokračování kolonizačního RPG GreedFall od studia Spiders láká na temnější příběh, hlubší ponor do politických machinací a propracovanější soubojový systém. Prequel zasazený před události prvního dílu rozšiřuje pohled na kolonialismus, magii i střet kultur a slibuje otevřenější strukturu úkolů, která dá větší váhu rozhodnutím. Ohlasy jsou po roce a půl v předběžném přístupu spíše smíšené.
12. 3. John Carpenter's Toxic Commando (Xbox Series, PS5, PC)
Kooperativní akce zaštítěná jménem režiséra a skladatele Johna Carpentera sází na béčkovou estetiku, přepálený humor a hordy zmutovaných nepřátel. Toxic Commando míchá arkádovou střílečku s důrazem na týmovou sehranost a stylovou prezentaci, která odkazuje na zlatou éru osmdesátkových akčních filmů. Tohle má být hlasité, přehnané a ideálně i zábavné ve čtyřech. Swarm engine a našlapaný soundtrack se o kooperaci ze starých časů jako v Left 4 Dead.
12. 3. 1348 Ex Voto (PS5, PC)
Historický horor 1348 Ex Voto se noří do středověké Evropy sužované morem a náboženským fanatismem. Tvůrci lákají na pomalé tempo, důraz na atmosféru a morální dilemata, která nemají jednoduché řešení. Místo akce tak přichází tísnivá výprava do temnot lidské víry i beznaděje, kde je největším nepřítelem často samotný strach. Jestli chcete italské A Plague Tale, možná jste na něj právě narazili.
12. 3. Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)
Remake kultovního hororu Fatal Frame II: Crimson Butterfly oživuje příběh ztracené vesnice a děsů zachycených objektivem fotoaparátu. Moderní audiovizuální kabát má podtrhnout už tak mrazivou atmosféru a zároveň přiblížit klasiku nové generaci. Někdy je lepší se nedívat – a přesto musíte.
19. 3. Crimson Desert (Xbox Series, PC, PS5)
Ambiciózní akční RPG Crimson Desert od korejského studia Pearl Abyss slibuje velkolepý otevřený svět, filmové souboje a příběh o žoldácích zmítaných válkou. Titul chce spojit realisticky působící fantasy s technickou exhibicí nové generace a nabídnout sandbox, který bude stejně krásný jako krutý a zábavný.
26. 3. Life is Strange: Reunion (PS5, Xbox Series, PC)
Nový díl série Life Is Strange se vrací k emotivnímu vyprávění o přátelství, traumatech a nadpřirozených schopnostech. Reunion má propojit staré postavy, zejména prapůvodní duo Chloe a Max, s novými motivy a znovu vsadit na těžká rozhodnutí, jejichž následky se naplno projeví až s odstupem času. Čekejte komornější tempo, silný soundtrack a důraz na atmosféru, které navždy uzavřou příběh jedné z ikonických herních dvojic.
31. 3. Legacy of Kain: Ascendance (PC, Xbox Series, Switch, PS5, Switch 2)
Návrat do světa upírů a prokletí pod hlavičkou Legacy of Kain budí velká očekávání. Ascendance má navázat na komplexní mytologii série, nabídnout temnou akci i filozoficky laděný příběh o osudu a svobodné vůli. Pokud se podaří skloubit moderní hratelnost s kouzlem původních dílů, mohlo by jít o jeden z nejvýraznějších comebacků posledních let. Navíc v typické pixelartovém žánru metroidvanie, která je poslední dobou velmi populární.
Další hry, které vyjdou v březnu:
3. 3. Never Grave: The Witch and The Curse (PC, Switch, Xbox Series, PS5, PS4)
3. 3. Legacy of Kain: Defiance Remastered (PC, Xbox One, Switch, Xbox Series, PS5, Switch 2, PS4)
5. 3. Coffee Talk Tokyo (PS5, Switch, Xbox Series, Xbox One, PC)
5. 3. Songs of Conquest: Rise Eternal (PC)
6. 3. Aethus (PC)
13. 3. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Switch 2, PC, Xbox Series)
18. 3. Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Switch 2)