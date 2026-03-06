V Diablu IV si zahrajtete za ikonického řezníka. Paladin bude k vyzkoušení zdarma
zdroj: Blizzard

V Diablu IV si zahrajtete za ikonického řezníka. Paladin bude k vyzkoušení zdarma

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

6. 3. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Diablo IV
Diablo IV
Diablo IV
Galerie

Blizzard s podporou Diabla IV rozhodně nekončí. Zatímco chystá další velkou expanzi Lord of Hatred, přináší do hry už 12. sezónu obsahu, která si pro fanoušky série přichystala něco speciálního. poprvé v historii značky se budete moct proměnit v ikonického Butchera.

Sok, který v prvním Diablu představoval poměrně nečekaného a rychlého protivníka plného agrese, se stal neoddělitelnou součástí série, avšak vždycky stál na druhé straně barikády. Season of Slaughter nepravost konečně změní a úderem 11. března se do hrozby vyzbrojené velkým sekáčkem, aktivací svatyní v Helltides či v aktivitě zvané Slaughterhouses, proměníte i vy.

zdroj: Blizzard

Nová aktivita je způsobem, jak získat čerstvé maso a za něj zakrvácené předměty, představující nový typ výbavy se zajímavými bonusy. Ty jsou většinou přímo spojené s návratem killstreaků, které vám při likvidování velkých množství nepřátel v krátkém časovém horizontu přinesou různé bonusy i dodatečné zkušenosti. Radost nicméně udělá též pětice unikátních předmětů, kde tři z nich jsou použitelné pro všechny třídy, zatímco zbylé dvě mají jistá omezení

Když je řeč o herních třídách, společně s příchodem 12. sezóny odstartuje časově omezený trial, během něhož si všichni mohou vyzkoušet základní hru, ale především paladina, za něhož mohou běžně hrát všichni, co si předobjednali nové rozšíření. Zkušební verze vás pustí do úrovně 25 a čas máte do 18. března. Pokud se poté rozhodnete expanzi pořídit, získaný postup vám zůstane.

Diablo II: Resurrected
Téma
12 nejlepších diablovek, které si teď můžete zahrát

Lord of Hatred vyjde 28. dubna a přinese náročný boj proti Mephistovi, v němž se dost možná budete muset spolčit s Lilith. Další kus příběhu znamená nový region, úkoly, výbavu a zvýšení maximální možné úrovně na 70. Také přibude warlock coby druhá dodatečná herní třída zaměřená na démonologii.

Pekelné ohně Diabla IV tak žhnou stále silněji, i díky slíbené spolupráci s Doom: The Dark Ages, s níž přijdou do hry unikátní předměty ve stylu nekompromisní akce. Rozdělené budou mezi prémiové i bezplatné a přibudou v probírané 12. sezóně.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy diablovka akční RPG
Zdroje:
Blizzard
Hry:
Diablo IV
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání

Nejnovější články