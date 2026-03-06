V Diablu IV si zahrajtete za ikonického řezníka. Paladin bude k vyzkoušení zdarma

Blizzard s podporou Diabla IV rozhodně nekončí. Zatímco chystá další velkou expanzi Lord of Hatred, přináší do hry už 12. sezónu obsahu, která si pro fanoušky série přichystala něco speciálního. poprvé v historii značky se budete moct proměnit v ikonického Butchera.
Sok, který v prvním Diablu představoval poměrně nečekaného a rychlého protivníka plného agrese, se stal neoddělitelnou součástí série, avšak vždycky stál na druhé straně barikády. Season of Slaughter nepravost konečně změní a úderem 11. března se do hrozby vyzbrojené velkým sekáčkem, aktivací svatyní v Helltides či v aktivitě zvané Slaughterhouses, proměníte i vy.
Nová aktivita je způsobem, jak získat čerstvé maso a za něj zakrvácené předměty, představující nový typ výbavy se zajímavými bonusy. Ty jsou většinou přímo spojené s návratem killstreaků, které vám při likvidování velkých množství nepřátel v krátkém časovém horizontu přinesou různé bonusy i dodatečné zkušenosti. Radost nicméně udělá též pětice unikátních předmětů, kde tři z nich jsou použitelné pro všechny třídy, zatímco zbylé dvě mají jistá omezení
Když je řeč o herních třídách, společně s příchodem 12. sezóny odstartuje časově omezený trial, během něhož si všichni mohou vyzkoušet základní hru, ale především paladina, za něhož mohou běžně hrát všichni, co si předobjednali nové rozšíření. Zkušební verze vás pustí do úrovně 25 a čas máte do 18. března. Pokud se poté rozhodnete expanzi pořídit, získaný postup vám zůstane.
Lord of Hatred vyjde 28. dubna a přinese náročný boj proti Mephistovi, v němž se dost možná budete muset spolčit s Lilith. Další kus příběhu znamená nový region, úkoly, výbavu a zvýšení maximální možné úrovně na 70. Také přibude warlock coby druhá dodatečná herní třída zaměřená na démonologii.
Pekelné ohně Diabla IV tak žhnou stále silněji, i díky slíbené spolupráci s Doom: The Dark Ages, s níž přijdou do hry unikátní předměty ve stylu nekompromisní akce. Rozdělené budou mezi prémiové i bezplatné a přibudou v probírané 12. sezóně.