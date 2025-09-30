Zářijové recenze na Games.cz

S nástupem září každý rok přichází bohatá úroda videoherních novinek, které zkracují nástup podzimního šera. Ani letos to nebylo jinak. Jen jedna ze šestnácti recenzí pak hodnotila méně než sedmičkou, o čemž svědčí, jak kvalitní první podzimní měsíc byl. Vrátila se spousta odpočívajících herních značek jako Metal Gear, Hollow Knight nebo Hades nebo Silent Hill.
Hell is Us – 7/10
„Hell is Us je odvážná a originální adventura, která odmítá držet hráče za ruku a sází na jejich bystrost, paměť i ochotu ponořit se do syrového příběhu plného skutečných válečných hrůz. Zatímco adventurní a hádanková složka je excelentní a příběh podaný velmi sugestivně, akční část působí spíše jako nenápaditá otrava,“ říká ve své recenzi Jakub Malchárek.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 9/10
„Metal Gear Solid Delta: Snake Eater je přesně ten návrat, jaký si legendární třetí díl zasloužil. Modernizovaná hratelnost s novými animacemi a drobnými vychytávkami působí svěže, ale přitom nezrazuje ducha originálu. Grafika a smysl pro detail doslova berou dech, od efektů počasí a bahna ulpívajícího na výstroji až po postupné poškozování maskáčů a jizev na těle hlavního hrdiny. Audiovizuální stránka je špičková, soundtrack i dabing dojímají stejně jako před lety a bonusový obsah dává důvod hrát znovu a znovu. Delta je ultimátní verzí jedné z nejlepších her všech dob a aktuální vrchol špionážní akce,“ prohlašuje o modernizaci kultovní plíživé akce Jakub Malchárek.
Cronos: The New Dawn – 8/10
„Cronos: The New Dawn je důkazem, že Bloober Team konečně našel svoje místo. Studio vystavělo survival horor s působivou estetikou, originálními monstry a chytrou prací s časem, který nostalgicky připomíná Dead Space či Silent Hill, ale zachovává si vlastní identitu. Atmosféra, vizuál i příběh táhnou hru dopředu a i když ji občas brzdí drobné designové přešlapy, jde o jednu z nejlepších žánrových novinek posledních let,“ chválí v recenzi Bloober Team Michal Krupička.
Echoes of the End – 7/10
„Debut islandského studia se nesnaží znovu vynalézat kolo akční adventury. Vrací se do minulosti a odhazuje moderní kombinace žánrů. Staví na pilířích skákání, hádanek a soubojů. Nic nedělá vyloženě excelentně, ale ani špatně. Jeho hlavní devízou je lidský příběh, sympatická dvojice hlavních postav, která se v průběhu cesty vyvíjí, a nádherná islandská příroda se špetkou mytologie, která dodává koření jinak celkem u země se držícímu fantasy. Kolem deseti hodin herní doby navíc nezačne nudit a užijete si ji, i když na ni pravděpodobně brzy zapomenete,“ soudí ve své recenzi Michal Krupička.
Lost Soul Aside – 6/10
„Původně sólový projekt Yanga Binga v průběhu let narostl do nečekaných rozměrů, pod jejichž tíhou se prohýbá až k prasknutí. V mnohém zábavný soubojový systém s příjemnými nápady nedokáže utáhnout zmatený příběh, nudné zasazení, kolísavé tempo a generické zpracování. Výsledkem je hra, která si sice nezaslouží čirou kritiku, k opravdovému uspokojení má ale daleko,“ neskrývá zklamání Ondřej Partl.
Daemon X Machina: Titanic Scion – 8/10
„Titanic Scion je hra plná nedostatků, od prázdného otevřeného světa po příběh prošpikovaný anime klišé, ale její srdce tkví v parádní stavbě a ladění mecha obleků. Akční souboje s bossy dokážou strhnout a béčková stylizace nakonec působí spíš jako šarm než slabina. Pokud se dokážete naladit na její přepálenou anime vlnu, odmění vás hromadou zábavy a možností experimentovat,“ uznale pokyvuje hlavou Michal Krupička.
Hollow Knight: Silksong – 9/10
„Hollow Knight: Silksong je důkazem, že trpělivost se vyplácí. Tvůrci nepřinášejí revoluci, ale dokázali zkoncentrovat to nejlepší z metroidvanií do podoby, která vám vyrazí dech. Krásný svět, chytře navržené výzvy a nekompromisní obtížnost dělají z hry zážitek, na který jen tak nezapomenete. Čekání stálo za to,“ vychvaluje ve své recenzi Jakub Malchárek.
Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants – 7/10
„The Order of Giants přidá špetku k příběhu základní hry, aniž by nějak zásadně změnil jeho vyznění. Podíváte se do nových zákoutí Říma, i když většinu času budete bloudit v podzemí a interiérech. To, že ho dohrajete do čtyř hodin a vlastně nenabídne nic nového, je hlavním záporem. Nicméně nové hádanky a dobře udělané příběhové animace dokáží krátkou herní dobu upozadit,“ říká ve své recenzi Michal Krupička.
Kingdom Come: Deliverance 2 – Odkaz kovárny – 8/10
„Odkaz kovárny ukazuje Kingdom Come: Deliverance 2 z jiné, osobnější stránky, kde místo bitev přichází zen středověké domácnosti. Chytrý systém prestiže a drobné questy vytvářejí poutavý koloběh, který příjemně kontrastuje s epickým základem hry. Pokud jste hledali důvod, proč se do Kutné Hory vrátit, tady ho máte,“ soudí DLC k českému RPG Šárka Tmějová.
Lego Voyagers – 8/10
„Lego Voyagers je okouzlující kooperativní dobrodružství, které z jednoduchých mechanismů a beze slov vyprávěného příběhu vytváří překvapivě dojemný zážitek. Přestože kamera a frustrující skoky občas vytrhnou z tempa a herní doba je možná až příliš krátká, výsledkem je kompaktní a intenzivní zážitek, který vynikne hlavně ve dvou na jedné pohovce. Light Brick Studio opět dokazuje, že i z malých kostek se dají postavit velké emoce,“ píše Šárka Tmějová.
Borderlands 4 – 8/10
„Borderlands si novým dílem zase našly svou tvář. Ubraly na humoru, ale přidaly na zábavnosti samotné hratelnosti. Jejich hlavním problémem je momentálně technický stav. Příběh by mohl být lepší, ale trojka ukázala, že i mnohem horší. Otevřený svět by taky snesl rozmanitější aktivity. Na druhou stranu dobře slouží k lovení nejlepší výbavy, kosmetických serepetiček a tuny dalších věcí. S každou hodinou jsem se bavil víc a ve finále odcházím s pocitem, že je tahle série zase na správné cestě,“ hodnotí v recenzi Michal Krupička.
Dying Light: The Beast – 7/10
„Kyle Crane je zpět a s ním i jeho temné já. Z původně plánovaného rozšíření vyrostla plnohodnotná hra, která nabízí brutálnější akci i atraktivnějším prostředí, bohužel znovu plné okoukaných aktivit i vysloveně zbytečného příběhu. Především fanoušky prvního dílu uspokojí a ukrojí jim pár desítek hodin z volného času, ke kompletnímu nasycení tu ale pořád něco schází a něco zbytečně přebývá,“ bilancuje Ondřej Partl.
Silent Hill f – 9/10
„Silent Hill f odvážným krokem mimo titulní město nešlape vedle a dokazuje, že série nemusí ztratit svou identitu ani na jiném kontinentu. Silný, symbolikou nabitý příběh středoškolačky Hinako, fantastický design monster, mrazivá atmosféra se špičkovým zvukem a hudbou patří k tomu nejlepšímu, co série dosud nabídla,“ vynáší pokračování hororu do nebes Jakub Malchárek.
Hades II – 9/10
„Hades II je důstojným pokračováním novodobé legendy – větší, temnější a komplexnější než jeho předchůdce. Nedosahuje absolutní bezchybnosti prvního dílu, ale i tak patří mezi nejvýraznější roguelite počiny posledních let a znovu potvrzuje výsadní postavení Supergiant Games na herním Olympu,“ tleská návratu slavné roguelite Šárka Tmějová.
Ghost of Yótei – 7/10
„Strhující bitky, podmanivý zvuk a dechberoucí výtvarný styl. Už kvůli těmto přednostem Ghost of Yótei rozhodně stojí za pozornost. Ostatní prvky hry už ale tak bezvýhradně chválit nelze a pro příště by bylo záhodno, kdyby se tvůrci nebáli trochu experimentovat, přepracovali šplhací pasáže a vyměnili scenáristy,“ říká ve své recenzi Jan Slavík.
Jotunnslayer: Hordes of Hel – 7/10
„Jotunnslayer je v první řadě dost možná nejkrásnější klon Vampire Survivors s lákavým severským zasazením. Jen škoda, že celek není tak propracovaný, jak by si zasloužil. Jednotlivé schopnosti jsou samy o sobě tak silné, že nad nimi není třeba příliš přemýšlet. Hra vás ale provede jednotlivými světy, které se od sebe mechanicky liší a postaví vás proti zajímavým bossům. Potom, co je projdete, je ale lepší nechat hru spát, protože nekonečný mód nefunguje téměř vůbec,“ soudí v recenzi Michal Krupička.