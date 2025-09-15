Kingdom Come: Deliverance 2: Odkaz kovárny – recenze přídavku z Kutné Hory

Kingdom Come: Deliverance 2 se už při vydání zařadilo mezi nejlepší RPG letoška a potvrdilo, že Warhorse Studios umí vytvořit hru, která je nejen obrovská, realistická a detailní, ale i překvapivě osobní. Po prvním přídavku Barvy smrti se k nám teď dostává druhé DLC, Odkaz kovárny. A zatímco předchozí rozšíření podle mnohých působilo spíš jako delší vedlejší quest, teď se vývojáři chopili kladiva, roztopili výheň a ukuli přídavek, který má tvar, lesk a pořádný zvuk, když do něj za rozpustilého pohvizdování tlučete.
Dodatek tentokrát začíná v Kutné Hoře. Žádná idylka na samotě u lesa, rovnou v centru města stříbra Jindra narazí na polorozpadlou kovárnu. A protože kovářský synek nemůže projít kolem rezavé podkovy bez komentáře, rychle se ukáže, že tahle ruina čekala právě na vás. Co zpočátku vypadá jako středověká verze pořadu Bydlení je hra, se záhy promění v zajímavou zápletku, která vám dá víc než jen střechu nad hlavou.
zdroj: Warhorse
Tvůrci si tentokrát chytře pohlídali fakt, že ve fázi, kdy Odkaz kovárny začíná, už většina z nás má grošů plné měšce. Proto do hry přibyla kovářská prestiž. Každá oprava, každá zakázka a službička pro cech zvedá vaše jméno na žebříčku místní váženosti. S vyšší prestiží se vám současně otevírají nové možnosti, jak kovárnu zvelebit. Příjemný systém, který vás motivuje postupně posouvat na další úroveň své výrobky i výzdobu.
Praktickým zlatým hřebem vašeho obydlí je kromě mnoha různých drobných bonusů prodejní truhla. Konečně nemusíte běhat od kupce ke kupci, řešit přetížení nebo vést v paměti, kdo má dost peněz. Prostě naházíte dovnitř všechny nepotřebné meče a kyrysy a vdova Magdaléna, vaše svérázná správkyně, je časem střelí na trhu.
Jinak se z hlediska rekonstrukce můžete zaměřit hlavně na estetické prvky, byť má téměř každý kousek vybavení domácnosti i nějaký funkční bonus. Od rychlejšího čtení pod jasnějším svícnem přes opravování předmětů určitého typu v konkrétních skříních po zdroje jídla a surovin z různých stolků a přístřešků na dvorku.
Pokud jste v základní hře kovařinu mimo pár povinných kousků ignorovali, nemusíte se bát. Warhorse z vás nechce udělat otroky výhně. Ačkoliv je zadání kovářských zakázek v DLC spousta, příběhově nezbytně chytnete kladivo do ruky jen párkrát. Mechanismus minihry se nezměnil, brnění si sami stále neukujete, ale možností, jak se projevit, je mnohem víc. Pro ty, kdo si kování oblíbili už dřív, je tu dost prostoru ukázat, co umí, ale část povinností můžete záhy delegovat na pomocníky, kteří se k vám nastěhují.
A když vás omrzí bouchání do železa, můžete se pustit do pěstních soubojů, partičky kostek nebo lukostřeleckého turnaje. Vedlejší questy jsou skvělým kořením, třeba taková scénka, kdy si měšťan stěžuje na bolavý zub. Než se nadějete, místo kleští mu od bolesti pomůžete pěstí. Kruté, maličko groteskní a taky celkem v duchu středověkého lékařství.
Hlavní linka potom stojí na dvou motivech: znovuzrození kutnohorského orloje a odhalování minulosti Jindrova adoptivního otce Martina. Orloj skutečně kdysi v Kutné Hoře stál a po dokončení oprav ukazuje reálný herní čas, což je milý detail.
Do toho přichází příběh Martinova mládí, jeho dávných přátel a jedné překvapivé přezdívky, kterou byste od poctivého kováře nečekali. Není to sága na desítky hodin, spíš kompaktní linka, která drží pohromadě a příjemně doplňuje Jindrovu motivaci.
Odkaz kovárny je asi nejlepší brát jako endgame obsah, když už nevíte, do čeho byste se vrtli a nemusíte spěchat nikoho zachraňovat. Nejde o to, kdo má delší meč, ale kdo má hezčí omítku. Ráno zkontrolujete truhlu, přes den splníte zakázku nebo dvě, večer si odskočíte se poprat nebo prohrát pár grošů v kostkách… a než se nadějete, žijete svůj malý středověký sen. Je to překvapivě uklidňující, skoro jako by se do Kingdom Come propašovala trocha ze Stardew Valley nebo jiného meditativního simulátoru života.
Zároveň DLC působí jako odpověď na kritiku Barev smrti. Žádné zdlouhavé cestování sem a tam, žádné natahované úkoly. Tohle rozšíření je pevně zasazené do Kutné Hory a všechno, co děláte, má jasný rámec a smysl.
Samozřejmě, není tak úplně bez chybičky. Objevují se drobné bugy, asi dvakrát mi hra spadla (což se mi v základu nedělo prakticky vůbec) a při intenzivnějším hraní začnou být opakující se zakázky trochu jednotvárné. Také příběh vystavěný kolem Martina by mohl jít víc do hloubky než jen ke střípkům vzpomínek. Ale to jsou spíš oděrky na jinak pevném pancíři.
Odkaz kovárny přináší do Kingdom Come: Deliverance 2 nový rytmus, klidnější, osobnější a přitom stále zábavný. Kovářská prestiž, prodejní truhla, renovace domu i odlehčené questy dodávají Jindrovi zase trochu jinou náplň života. Díky němu není jen toulavý dobrodruh s mečem, ale taky chlap, který dokáže postavit a udržet funkční hospodářství.