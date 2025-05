Kingdom Come: Deliverance 2 – Barvy smrti – recenze mystického rozšíření

15. 5. 2025 17:00 | Recenze | autor: Ondřej Partl

Pokračování středověkých trampot kovářského syna Jindřicha v Kingdom Come: Deliverance 2 se sebevědomě zařadilo mezi projekty, které ustály sílu větších ambic i důraz na přístupnost, aby v konečném důsledku přinesly dílo překračující stín předchůdce s možnou myšlenkou na titul hry roku. Studio Warhorse zkrátka nabídlo videohru, díky níž o nás zase jednou ví celý svět.

Proto je mnoho fanoušků určitě rádo, že se do Kutnohorska a oblasti Českého ráje budou moci vrátit skrze tři plánovaná větší DLC. Jedno z nich vychází právě dnes, jmenuje se Brushes with Death (v překladu Barvy smrti) a slibuje poutavý tajemný příběh malíře, který se snaží vytvořit svůj nejlepší obraz. A přesně to také doručilo.

Prokletý Picasso?

Nová příběhová linie začíná kousek od Trosek. Pokud se vám na ně povedlo dostat a úspěšně jste splnili příběhový úkol Komu zvoní hrana, máte splněné vše, co pro start dodatečného obsahu potřebujete. Pokud ho ale chcete dohrát, musíte mít otevřenou druhou mapu a nacházet se hlouběji v příběhu. Pro lidi stále se nacházející na svatbě tedy nemilá zpráva. Na druhou stranu může jít o tu potřebnou motivaci, abyste se základem pohnuli dopředu.

zdroj: Warhorse zdroj: Warhorse

Barvy smrti jsou obecně zahalené do lehkého hávu mystéria, čemuž odpovídá i náhodný začátek. Během toulek v okolí hradu narazíte na muže přivázaného ke stromu. Během rozhovoru se vám představí jako malíř Vojtěch, jehož zde nechali na pospas dva raubíři, kteří si ho nejdříve spletli s lovnou zvěří, a následně se situace poněkud vyostřila – částečně i kvůli podivínskosti malíře. Záhy dojdete ke zjištění, že mu zmizela část majetku, proto vás poprosí, abyste vyhledali ony raubíře a pokusili se malířovo vlastnictví získat zpět. On na vás mezitím bude čekat na Troskách a vymýšlet odměnu.

Jestliže se mu rozhodnete pomoci, odstartuje trochu zvláštní dobrodružství označené na mapě modrým štítem s červenou lebkou. Hlavně v samotných začátcích si nejste moc jisti, zda Vojtěchovi vůbec máte věřit. Promluvy s lebkou a častokrát zcestné brblání tomu taky moc nepomáhají. Kdo je tento podivín? A jsou jeho úmysly opravdu tak ctnostné a upřímné, jak tvrdí?

Pozvolný rozjezd s příjemným koncem

Dodatek si dává na čas a začíná pozvolna. Vojtěch si dlouhou dobu nechává svou minulost pro sebe a v podstatě celá první polovina je jednou velkou pochůzkou. Lehce bizarní a okořeněná trochu podivnými žádostmi, leč stále pochůzkou. Znamená to, že si pořádně zaběháte, takže pokud jste dosud neprohledali většinu koutů mapy, nyní se vám to podaří. Zdání „podržtašky“ je v tuto fázi snad až příliš očividné i kvůli tradičnější náplni úkolů ve stylu „pojď sem a přines”.

zdroj: Warhorse

Jakmile se ale vyprávění překlopí do své druhé poloviny a konečně začne rozplétání důvodů, proč vás Vojtěch žádá o pomoc, začnou se objevovat památnější situace, kreativní nápady a do popředí opět vkročí závan odlehčenosti a humoru, s nímž Jindřich tak rád řeší situace a dotazy. A v samotném závěru nakonec přijde i lehké dojímaní podpořené sympatickou dávkou utlumených emocí. Kapesníčky sice můžete nechat v zásuvce, téma duševních problémů, rozpolcenosti i tragické síly přátelství nakonec ale dokáže zaujmout, a malíř se vám zapíše do paměti.

A to je váš štít?

Respektive se zapustí i na váš štít. Součástí rozšíření je kromě nového příběhu a několika dodatečných předmětů (jeden zbrojní set je vysloveně skvělý!) i možnost barvení všech typů štítů. Novinka je přímo napojená na Vojtěcha, který vám za služby zkrášlí část obrany. Ačkoliv subjektivně jde o systém nadbytečný, dodatečné možnosti vyjádření vkusu jsou vítané.

zdroj: Vlastní

Úprava štítu je docela jednoduchá. V editoru si postupně projedete pěti kategoriemi, kde vyberete vzor, barvy, a nakonec i jeden z několika symbolů – zvířata, rostliny i pár náboženských motivů. Možností není pomálu a plněním úkolů u Vojtěcha jenom rostou. Svého favorita si pravděpodobně najde každý, se štítem se dá vyhrát.

Nicméně zamrzí absence pokročilejších možností, s nimiž by šlo tvarovat či alespoň třeba emblémy posouvat. Chápu, umělecký záměr je svatý, ale editor by jistě snesl posuvníky i výběr z méně konkrétních obrazců. A zároveň nemusel být zbytečně rozčleněný do několika záložek. Barvení štítů tak působí polovičatě a studio mu mohlo věnovat trochu větší péči. Tím spíše, že se jedná o jedinou podobnou novinku DLC.

Adekvátní odměna za vaše groše

Nicméně je třeba pochválit délku. Mnozí asi očekávali sérii questů, kterou půjde zvládnout do dvou hodin. Nakonec ale Vojtěch nabídl zhruba 6-7 hodin obsahu při hojném využívání rychlého cestování. Ve chvíli, kdy nemáte základ dohraný a objevené body na mapě, klidně může zabrat déle. Věřím však, že někteří rozšířením naopak proběhnou o něco rychleji. Sympatické nafouknutí herního času, které si svou cenovku (6 euro samostatně) obhájí.

Horší to už je s ohledem na technický stav. Veřejně vypuštěná verze pravděpodobně bude mít některé věci vyřešené, ale recenzovaná přišla s několika neduhy, které se v základní hře tolik nestávaly. Docházelo k častějším grafických glitchům a občasným problémům s interakcí. Největší komplikace však nastala při jednom z questů, kde se měl uvařit lektvar dle receptu. Postava vám řekne, že máte použít něco jiného, než tvrdí recept. Leč ani jedním ze způsobů to nešlo. Opět je ale třeba pochválit dabing, a to jak český, tak i ten anglický.

Trocha obsahu zdarma

Aby byl výčet novinek kompletní, je nutné zmínit, že společně s rozšířením do hry vychází patch 1.3. Ten nejen, že dodatečně opravuje další chyby, upravuje dostupnost zbraní i zbrojí a zvedá třeba náročnost nepřátel kolem Kutné Hory, aby se zlepšila obtížnostní křivka. Rovněž nabízí dodatečný obsah.

zdroj: Warhorse zdroj: Warhorse

Tím jsou jezdecké soutěže pořádané lidmi z kočovnického tábora. V rámci nového úkolu si odemknete možnost přespolních dostihových závodů a jízdní lukostřelby. U závodů musíte kromě rychlosti koně spoléhat i na orientaci v terénu, protože jezdíte od jednoho kontrolního stanoviště k druhému. Jízdní lukostřelba zase prozkouší všechny, kteří nadávali v jedničce na zajíce.

Jakmile úkol splníte, otevřou se aktivity pro volné zúčastnění a můžete v nich sázet své těžce vydělané groše. Hlavně však získáte dva unikátní perky, jež usnadní jízdu na koni. K tomu zadavatelé ještě přihodí šafron a uzdečku, což rozhodně není k zahození.

Sympatická povídka

Čistě z pohledu hratelnosti tyto dva příspěvky dělají více než placený dodatek. Samozřejmě ale není spravedlivé je porovnávat, protože Barvy smrti jsou hlavně příběhovým kusem obsahu, který se ve vytyčených mantinelech pohybuje umně.

Nabízí uzavřenou povídku odloučenou od hlavní linie, kterou sice nutně zažít nepotřebujete, ale pokud Kingdom Come: Deliverance 2 milujete, případně ho zrovna hrajete, udělá vám radost i přes svou trochu podvyživenou první polovinu.