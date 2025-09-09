Středověk na dosah meče. Navštívili jsme Kingdom Come: Deliverance Fanfest
zdroj: Vlastní

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

9. 9. 2025 18:00 | Téma | autor: Ondřej Partl |

Kingdom Come: Deliverance Fanfest 2025
Srdce našince vždy pookřeje, když se tuzemskému produktu povede prorazit do světa. Oběma dílům středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance se to povedlo bez okolků, a především letošní druhý díl sbírá nadšené ohlasy nejen od „nás“, ale taky v zahraničí. Není proto divu, že se na nedávný Kingdom Come: Deliverance Fanfest sjeli fanoušci nejen z Evropy, ale i větších dálek.

Spojení hry a reality

Líbezná obec Malešov a její tvrz se v sobotu 6. září se na jeden den proměnila v místo, kde se zase jednou potkaly dějiny s digitálním světem. Vývojáři v rámci projektu Kingdom Come: Deliverance Live přichystali svátek pro všechny nadšence, kteří chtěli nasát historickou atmosféru a na pár chvil se mohli stát „součástí“ své oblíbené hry. A to dokonce za doprovodu krásného slunečného počasí, ačkoliv den a noc předtím tomu moc nenasvědčovaly.

Nabitý program bavil svou různorodostí. Aktivnější návštěvníci se mohli věnovat oblíbeným tematickým činnostem, jako je hraní kostek, střelba z kuše, jízda na hřbetu koně, kaligrafie či páčení zámků, které je v reálu dost možná jednodušší než v samotné hře (minimálně v jedničce). Tedy za předpokladu, že si vystáli leckdy dost dlouhé fronty.

Pokojnější návštěvníci zase mohli zavítat do prostorů tělocvičny, kde jste se na přednáškách od vývojářů a vývojářky mohli dozvědět zajímavé detaily ze zákulisí vývoje a jednotlivých aspektů. Zde je zapotřebí vyzdvihnout zajímavou rozpravu Petra Pekaře o herních filmečcích a samozřejmě povídání autora soundtracku Jana Valty, během něhož prostory praskaly ve švech. Naopak Petr Kolář s materiálem o Barvách smrti trochu zaostal.

Za zvuků známého

Ať už jste se ale věnovali čemukoliv, většinou vás na cestách doprovázela sympatická středověká či herní hudba kapel Sukuba Ensemble, Bakchus a Krless. Ty se navíc různě pohybovaly po celém areálu a vy jste na jejich libé tóny mohli narazit i jinde než na hlavním pódiu, kde navíc probíhal další doprovodný program včetně kolečka všetečných otázek lidí z davu. A ono upřímně, dostaveníčka na nádvoří tvrze byly svou atmosférou snad tím nejlepším, co malešovská akce nabídla.

Kingdom Come: Deliverance Fanfest 2025 zdroj: Vlastní
Kingdom Come: Deliverance Fanfest 2025 zdroj: Vlastní

Tedy pokud pomineme zlatý hřeb večera, kterým byl orchestrální koncert hudby ze hry, který dirigoval sám skladatel Jan Valta. S největší pravděpodobností jeden z hlavních důvodů, proč se na Malešov vypravit, nezklamal, a rozechvěné prostory jasně ukázaly sílu, kterou společné dílo Valty a Adama Sporky má.

Mezitím neúnavný šéf PR Tobias Stolz-Zwilling, který celou akcí provázel, zase znovu dokázal, že si Warhorse nemohli vybrat lepšího mluvčího. I přes jeho vytíženost neustále komunikoval s fanoušky a nebránil se klábosení prakticky s kýmkoliv. Stejně jako řada nadšenců, co sem dorazila v cosplayích. Jan Ptáček a Kateřina logicky dominovali, našlo by se však i pár Kumánů a jedna, dvě Pavleny.

Nerušte nám tady!

Vzhledem k tomu, že šlo o první ročník, samozřejmě došlo i na pár škobrtnutí. Fronty na jídlo a pití byly především v odpolední „špičce“ nekonečné a kvalita stravy spíše průměrná. I když uznávám, že se jedná o disciplínu do velké míry subjektivní. Na to konto bych ale chtěl poděkovat milým pánům, kteří před horními branami hostili skvělou medovinou, a také za moc dobré klobásy v samotném hradu.

Kingdom Come: Deliverance Fanfest 2025 zdroj: Vlastní

O něco horší organizace postihla zmíněné přednášky, které se konaly v útrobách budovy hned vedle hlavní stage. Výklad přednášejících byl často špatně srozumitelný kvůli horší akustice a ozvučení. Na druhou stranu velké plus dávám za bravurně vyřešenou logistiku se svozovým autobusem rovnou z kutnohorského nádraží.

Nic z toho však nebylo důvodem, aby lidé své účasti snad litovali. A to ani ti, kteří přijeli až z Číny či Severní Ameriky. Celá akce se nesla v pozitivním duchu a každý si nejspíše přišel na své. Ostatně už jenom návštěva Malešova, který v Kingdom Come: Deliverance 2 hraje podstatnou roli, je sama o sobě skvělým zážitkem.

V Jindrových šlépějích

Zůstává však otázkou, zda se Fanfest příští rok vrátí. I přes vyprodané kapacity a tisíce návštěvníků sám Tobi uznal, že s přípravami je hromada práce. Není tak docela jisté, jestli se snahy studiu v konečném důsledku vůbec vyplatí, i když jde o skvělý dárek fanouškům.

Kdyby se vám snad po krajinkách z Kingdom Come stýskalo, můžete na vlastní pěst vyrazit po středních Čechách, abyste navštívili Posázaví, Kutnohorsko či Trosecko. Ostatně na daných místech už najdete i speciálně sestavené trasy, které se zaměřují na reálie ze hry.

