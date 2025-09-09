Středověk na dosah meče. Navštívili jsme Kingdom Come: Deliverance Fanfest

Srdce našince vždy pookřeje, když se tuzemskému produktu povede prorazit do světa. Oběma dílům středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance se to povedlo bez okolků, a především letošní druhý díl sbírá nadšené ohlasy nejen od „nás“, ale taky v zahraničí. Není proto divu, že se na nedávný Kingdom Come: Deliverance Fanfest sjeli fanoušci nejen z Evropy, ale i větších dálek.
Spojení hry a reality
Líbezná obec Malešov a její tvrz se v sobotu 6. září se na jeden den proměnila v místo, kde se zase jednou potkaly dějiny s digitálním světem. Vývojáři v rámci projektu Kingdom Come: Deliverance Live přichystali svátek pro všechny nadšence, kteří chtěli nasát historickou atmosféru a na pár chvil se mohli stát „součástí“ své oblíbené hry. A to dokonce za doprovodu krásného slunečného počasí, ačkoliv den a noc předtím tomu moc nenasvědčovaly.
Nabitý program bavil svou různorodostí. Aktivnější návštěvníci se mohli věnovat oblíbeným tematickým činnostem, jako je hraní kostek, střelba z kuše, jízda na hřbetu koně, kaligrafie či páčení zámků, které je v reálu dost možná jednodušší než v samotné hře (minimálně v jedničce). Tedy za předpokladu, že si vystáli leckdy dost dlouhé fronty.
Pokojnější návštěvníci zase mohli zavítat do prostorů tělocvičny, kde jste se na přednáškách od vývojářů a vývojářky mohli dozvědět zajímavé detaily ze zákulisí vývoje a jednotlivých aspektů. Zde je zapotřebí vyzdvihnout zajímavou rozpravu Petra Pekaře o herních filmečcích a samozřejmě povídání autora soundtracku Jana Valty, během něhož prostory praskaly ve švech. Naopak Petr Kolář s materiálem o Barvách smrti trochu zaostal.
Za zvuků známého
Ať už jste se ale věnovali čemukoliv, většinou vás na cestách doprovázela sympatická středověká či herní hudba kapel Sukuba Ensemble, Bakchus a Krless. Ty se navíc různě pohybovaly po celém areálu a vy jste na jejich libé tóny mohli narazit i jinde než na hlavním pódiu, kde navíc probíhal další doprovodný program včetně kolečka všetečných otázek lidí z davu. A ono upřímně, dostaveníčka na nádvoří tvrze byly svou atmosférou snad tím nejlepším, co malešovská akce nabídla.
Tedy pokud pomineme zlatý hřeb večera, kterým byl orchestrální koncert hudby ze hry, který dirigoval sám skladatel Jan Valta. S největší pravděpodobností jeden z hlavních důvodů, proč se na Malešov vypravit, nezklamal, a rozechvěné prostory jasně ukázaly sílu, kterou společné dílo Valty a Adama Sporky má.
Mezitím neúnavný šéf PR Tobias Stolz-Zwilling, který celou akcí provázel, zase znovu dokázal, že si Warhorse nemohli vybrat lepšího mluvčího. I přes jeho vytíženost neustále komunikoval s fanoušky a nebránil se klábosení prakticky s kýmkoliv. Stejně jako řada nadšenců, co sem dorazila v cosplayích. Jan Ptáček a Kateřina logicky dominovali, našlo by se však i pár Kumánů a jedna, dvě Pavleny.
Nerušte nám tady!
Vzhledem k tomu, že šlo o první ročník, samozřejmě došlo i na pár škobrtnutí. Fronty na jídlo a pití byly především v odpolední „špičce“ nekonečné a kvalita stravy spíše průměrná. I když uznávám, že se jedná o disciplínu do velké míry subjektivní. Na to konto bych ale chtěl poděkovat milým pánům, kteří před horními branami hostili skvělou medovinou, a také za moc dobré klobásy v samotném hradu.
O něco horší organizace postihla zmíněné přednášky, které se konaly v útrobách budovy hned vedle hlavní stage. Výklad přednášejících byl často špatně srozumitelný kvůli horší akustice a ozvučení. Na druhou stranu velké plus dávám za bravurně vyřešenou logistiku se svozovým autobusem rovnou z kutnohorského nádraží.
Nic z toho však nebylo důvodem, aby lidé své účasti snad litovali. A to ani ti, kteří přijeli až z Číny či Severní Ameriky. Celá akce se nesla v pozitivním duchu a každý si nejspíše přišel na své. Ostatně už jenom návštěva Malešova, který v Kingdom Come: Deliverance 2 hraje podstatnou roli, je sama o sobě skvělým zážitkem.
V Jindrových šlépějích
Zůstává však otázkou, zda se Fanfest příští rok vrátí. I přes vyprodané kapacity a tisíce návštěvníků sám Tobi uznal, že s přípravami je hromada práce. Není tak docela jisté, jestli se snahy studiu v konečném důsledku vůbec vyplatí, i když jde o skvělý dárek fanouškům.
Kdyby se vám snad po krajinkách z Kingdom Come stýskalo, můžete na vlastní pěst vyrazit po středních Čechách, abyste navštívili Posázaví, Kutnohorsko či Trosecko. Ostatně na daných místech už najdete i speciálně sestavené trasy, které se zaměřují na reálie ze hry.