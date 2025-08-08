Sony přiznává, že live service strategie nejde podle plánu. Bungie pomalu ztrácí nezávislost

Sony se po delší odmlce konečně vyjádřila k čím dál zjevnějším problémům, které provázejí někdejší ambiciózní plán přeměnit PlayStation Studios na továrnu na live service tituly. Finanční ředitelka společnosti Lin Tao během poslední schůzky s investory připustila, že transformace nejde úplně hladce a že si vedení je vědomé „spíše negativní nálady“ v souvislosti s projekty jako zrušený Concord nebo odložený Marathon. Zároveň oznámila, že nezávislost studia Bungie, které Sony koupila v roce 2022 za 3,6 miliardy dolarů, se postupně vytrácí a studio se začleňuje do struktur PlayStation Studios.
Změnu směru odstartoval dnes už bývalý prezident PlayStationu Jim Ryan, když v roce 2022 oznámil, že firma do roku 2026 uvede na trh nejméně deset multiplayerových her s dlouhodobou podporou. Strategie měla změnit image značek známých spíše svými singleplayerovými hrami. Výsledkem byla masivní reorganizace herní divize včetně akvizic a zakládání nových týmů. Realita ale pár měsíců před vytyčenou uzávěrkou vypadá jinak, místo triumfů přišla v uplynulých letech vlna zrušených projektů a zklamání.
Nejzjevnějším propadákem byl loňský Concord, po němž následovala vlna výpovědí a uzavření studia Firewalk, ale také překotné rušení dalších rozpracovaných live service projektů – například multiplayerového The Last of Us nebo spin-offu Spider-Mana od Insomniacu. Podle neoficiálních zpráv došlo dokonce i ke zrušení tajného projektu ze světa God of War od studia Bluepoint a neoznámené hry od autorů Days Gone ze studia Bend.
Ve stínu těchto událostí se začaly množit spekulace o zhoršujícím se vztahu mezi Sony a Bungie. Studio, které se mělo stát tahounem nové strategie díky zkušenostem z Destiny 2, prochází krizí. Odklady, výpovědi, problémy s vedením, obvinění z toxické kultury, nespokojenost hráčů, skandály a slabší prodeje posledních rozšíření pro sci-fi stálici... Odklad rebootu Marathonu, který byl po vlažném přijetí v létě odložen na neurčito, pak už jen přilil olej do ohně.
„Při akvizici jsme Bungie nabídli velmi nezávislé prostředí,“ uvedla Tao. „Ale od té doby jsme prošli strukturálními změnami, jak jsme oznámili loni. Tato nezávislost se tedy postupně oslabuje. Bungie se víc integruje do struktury PlayStation Studios. Dlouhodobě je naším cílem, aby bylo plně začleněno.“ Studio dále pracuje na Marathonu, který by (pokud vše půjde podle plánu) měl vyjít do konce aktuálního fiskálního roku, tedy nejpozději v březnu 2026. Tao ale upozornila, že „nejde o závazný termín“ a žádné oficiální datum vydání zatím nepadlo.
Na otázku investorů, zda má live service strategie v současné době vůbec šanci uspět, Tao odpověděla smířlivě, ale bez přehnaného optimismu. „Za posledních pět let se toho hodně změnilo. Dříve PlayStation Studios hry jako služby prakticky neměly. Dnes máme Helldivers 2, MLB, Gran Turismo 7 a Destiny 2. Tyto čtyři tituly stabilně přispívají k tržbám a ziskům.“ Současně ale dodala: „Samozřejmě si uvědomujeme, že existuje mnoho problémů. Musíme se poučit z chyb a vytvářet obsah efektivněji a pravidelněji.“
Sony tak přiznává, že přechod od silného singleplayerového portfolia k nevyzpytatelnému světu online služeb není ani pro firmu se stabilní pozicí v herním průmyslu jednoduchý. Zůstává otázkou, zda je firma ochotná dál riskovat, nebo se nakonec vrátí ke kořenům, které ji dostaly na výsluní. Každopádně současný stav ukazuje, že ani miliardové investice nezaručí automatický pohádkový úspěch.