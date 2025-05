Morálka v Bungie upadá. Problémy společnosti vyvolávají strach o Marathon

19. 5. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Bungie se nachází v nezáviděníhodné pozici. Studio zápasící s kritickými reakcemi na aktuální formu Destiny 2 a manévrující s personálními změnami, se nedávno opět dostalo do hledáčku kvůli neoprávněnému využití grafické tvorby umělkyně zvenčí v akci Marathon. K tomu přihoďte chladné ohlasy na představení hry a odměřené reakce z uzavřeného alfa testování, a člověku je jasné, že to ve studiu nebude žádný med, což nyní potvrzuje i Paul Tassi.

Redaktor pro Forbes napsal, že vedl rozhovor s několika bývalými i aktuálními zaměstnanci studia, kteří se vyjádřili k probíhající situaci i kontroverzi. Z odpovědí vyplynulo, že morálka ve všech odděleních v celku strmě padá a atmosféra údajně nikdy nebyla horší. V kancelářích naleznete jen málo lidí, kteří by se nebáli o to, co se s celkem stane ve chvíli, kdy Marathon nebude úspěšný. Což je dle nich možnost, kterou si zkrátka nemohou dovolit.

Ačkoliv nikdo ze zaměstnanců aktuálně nic neví o případném odkladu, asi by se mu nikdo nedivil. Plánované září se již nezadržitelně blíží a společnost má s vydávající Sony jen málo času na to, aby obrátila náladu ve svůj prospěch. Zároveň už zjevně došlo k provedení některých kroků, které výrazně změnuily marketingovou kampaň.

V červnu se plánovala nová ukázka společně se spuštěním předobjednávek. K tomu však údajně už nedojde. K úpravám má dojít i v oblasti častokrát zmiňované otevřené bety v srpnu. Místo jedné podobné příležitosti má tým chystat několik, aby se povedlo oslovit širší množství zájemců.

Oslovení lidé též uvedli, že kdysi dávno manažerům a dalším výše postaveným lidem nadhazovali nápady, aby Marathon lépe fungoval jako hra. Mezi prvky bylo například zakomponování PvE. Jejich připomínky ale byly údajně ignorované.

Co všechno tohle znamená pro Bungie a chystanou multiplayerovou akci, není jisté. Studio každopádně zažívá náročné časy, které překoná jen s vypětím všech sil. A možná ani to nebude stačit.