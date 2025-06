Sony drží kurz. Své exkluzivity do PlayStation Plus v den vydání posílat nehodlá

26. 6. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Na rozdíl od Microsoftu se Sony nehodlá připojit k trendu, kdy by velké tituly od svých studií vysílala rovnou do předplatného PlayStation Plus v den vydání. Místo toho si japonský gigant stojí za svou stávající strategií, která podle něj funguje velmi dobře.

Viceprezident pro globální služby Nick Maguire v rozhovoru pro GameFile potvrdil, že Sony v nejbližší době neplánuje měnit kurz. „Nechystáme se zařazovat hry do PlayStation Plus hned v den jejich vydání,“ uvedl Maguire. Místo toho chce firma dál kombinovat uvádění vlastních exkluzivit s časovým odstupem a podporu vybraných nezávislých titulů, které se v předplatném objeví hned s vydáním.

Což je v přímém kontrastu s přístupem Xboxu, který pravidelně přidává do Game Passu své velké hry už v den vydání, naposledy například Indiana Jones and the Great Circle nebo Doom: The Dark Ages. Sony sice podobně do PS Plus uvedla několik menších titulů, potažmo hry třetích stran (třeba Stray či letošní Blue Prince), ale své rodinné stříbro jako God of War Ragnarök nebo Horizon Forbidden West nabídla předplatitelům až s výrazným odstupem, většinou po roce a déle od původního vydání.

Maguire vysvětluje, že vyvážený mix několika nezávislých novinek v den vydání spolu se staršími AAA tituly se Sony osvědčil. Konkrétní komentář k tomu, zda by jejich hry jako služby, jako třeba nedávno zrušený Concord, mohly být v tomto přístupu výjimkou, ale odmítl poskytnout. Pouze poznamenal, že PlayStation Plus je skvělý způsob, jak dostat značky k novým hráčům.

Přestože některé hry jako služby (například čerstvý FBC: Firebreak) do PlayStation Plus zamířily hned při spuštění, neznamená to pro ně automatický úspěch. Jak ostatně ukázaly třeba Foamstars od Square Enixu, kterým se navzdory přítomnosti v předplatném nepodařilo prosadit.

Aktuální vyjádření potvrzují dřívější Maguireova slova, kdy před dvěma lety podobně hájil opožděné nasazování her do PS Plus jako funkční model. A jak nedávno naznačil prezident Sony Hideaki Nišino, firma plánuje další úpravy cen předplatného s cílem maximalizovat ziskovost.