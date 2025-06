Připravte peněženky: PlayStation Plus i Game Pass zřejmě brzy zdraží

16. 6. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Videoherní předplatná jsou tady s námi už mnoho let, během nichž prošla značnými změnami. Zatímco na konzolích od Sony si aktuálně můžete zakoupit rovnou tři úrovně služby PlayStation Plus, tým zelených nabízí několik typů Game Passu určených pro konzolisty i hráče na počítačích. Obě služby si za dobu své existence prošly různými úpravami a zdraženími, které se zjevně blíží i nyní.

zdroj: Sony

V Sony to naznačil přímo šéf Hideaki Nišino v průběhu hovoru spojeného s vydáním nejnovější finanční zprávy. V ní stojí, že PlayStation Plus nadále získává další předplatitele, přičemž v letech 2022 až 2024 vzrostl zájem o dražší úrovně Extra a Premium. V prvním zmíněném roce podíl uživatelů těchto variant tvořil 30 %, zatímco v roce 2024 už 38 %. Samotné PlayStation Plus Extra povyskočilo ze 13 % na 16 % a PlayStation Plus Premium ze 17 % na 22 %.

K růstu došlo i přes zdražení služby v roce 2023 a letošní regionální úpravy cenovky. Sony na základě toho vyvozuje, že má služba pro hráče hodnotu a ve chvílích, kdy se přidá další obsah, nebude jim vadit ani vyšší cena. Zdražení má pomoci firmě maximalizovat ziskovost a získat prostředky na další vývoj.

„Služba PlayStation Plus nabízí našim hráčům velkou hodnotu a my budeme nadále přidávat další a dynamicky upravovat naši cenovou strategii, abychom maximalizovali ziskovost,“ pronesl Nišino.

Jen připomenu, že základní PlayStation Plus Essential vyjde na rok na 1 880 korun, Extra s dodatečným katalogem her na 3 280 korun a Premium se zkušebními verzemi a klasikami stojí 4 000 korun ročně. Zdražení by se s největší pravděpodobností dotklo všech úrovní.

Pozadu za Sony ale dost možná nezůstane ani Game Pass od Microsoftu. Ten už začátkem května zdražil hry i konzole, a teď dost možná přijde řada na předplatné služby.

Fanoušci si všimli poznámky ve zdrojovém kódu webu Xbox Cloud Gaming, kde se objevila hodnota „SubscriptionPriceIncrease“, která může naznačovat eventuální zvýšení ceny. Vzhledem k tomu, že se termín objevil na webu služby určené pro hraní v cloudu, nabízí se varianta, že Microsoft v krátkém sledu podruhé překope aktuální varianty Game Passu. Spekuluje se o modelu s reklamami, případně o oddělení Xbox Cloud Gaming, které by se mohlo úplně odtrhnout od dosavadní úrovně Ultimate.