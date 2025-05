Bude 80 eur nový standard za hry? Microsoft zdražuje hry i konzole

2. 5. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Microsoft oznámil zásadní zvýšení doporučených cen konzolí, příslušenství a her, které vstoupilo v platnost 1. květnem. Má jít o reakci na změny trhu a rostoucí ceny vývoje. Nové hry od studií pod Microsoftem se tak začnou ještě letos prodávat s cenovkou 80 dolarů, respektive eur. Stejný krok nedávno učinilo i Nintendo, které za tuto cenu bude prodávat některé first party tituly jako Mario Kart World.

„Chápeme, že tyto změny mohou být náročné, ale byly učiněny po důkladném zvážení tržní situace a rostoucích nákladů na vývoj. Do budoucna se nadále zaměřujeme na to, aby hráči mohli hrát více her na více zařízeních a aby platforma Xbox i nadále přinášela dobrou hodnotu za investované peníze. Hry zakoupené v obchodě Xbox Store podporují funkci Xbox Play Anywhere, díky které si je hráči mohou zahrát na konzoli i PC bez dalších poplatků,“ uvádí technologický gigant a jedna z nejbohatších firem na světě.

Zvýšení cen se dotkne i konzolí Xbox a v některých regionech (převážně US a Kanada) pak i příslušenství jako jsou ovladače a headsety. Xbox Series X se bude prodává za 599,99 eur, na českém trhu tedy za 15 490 korun, což je navýšení o necelé dva tisíce korun. Xbox Series S pak pořídíte za 8999 korun.

zdroj: Vlastní

Analytik společnosti Niko Partners Daniel Ahmad poznamenává, že ačkoliv se na digitálné verze her nevztahují žádná nová cla, vydavatelé mají hned několik důvodů, proč ceny zvyšovat: Vyšší cena digitálních her může kompenzovat rostoucí náklady jinde (například vývoj, marketing). Ceny digitálních a fyzických edic jsou často sjednocovány kvůli konzistenci nabídky. A v neposlední řadě proto, že vydavatelé věří, že hráči novou cenovou hladinu akceptují – a tedy jednoduše zdraží, protože mohou a trh jim to dovolí.

Dříve prodávané hry stály léta 60 dolarů. Průlom přišel v roce 2020, kdy Take-Two zvedlo cenu u svých titulů na 70 dolarů. Hráči to tehdy přijali bez výrazného odporu a 70 dolarů, respektive eur, se rychle stalo novým standardem. Dnes se spekuluje, že očekávané GTA VI by mohlo dorazit dokonce s cenou 100 dolarů. Oficiálně to ale zatím nikdo nepotvrdil.