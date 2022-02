Sony aktualizovalo počet prodaných PlayStationů. Chystá spoustu titulů v modelu „hra jako služba“

Finanční výsledky společnosti Sony odhalily nová čísla z prodejů konzolí a nové plány do budoucna (víme díky Gematsu). Během posledního čtvrtletí loňského roku se prodalo 3,9 milionu PlayStationů 5, což je o 600 tisíc méně než před rokem ve stejném období. Dohromady se prodalo již 17,2 milionu PlayStationů 5.

Zájem o PlayStation 4 logicky klesá. Zatímco koncem roku 2020 se ho prodalo 1,4 milionu kusů, koncem roku 2021 už jen 200 tisíc. Celoživotní statistiky PlayStationu 4 se zjevně už moc posouvat nebudou a momentálně činí 116,8 milionu kusů.

PlayStation says they plan to launch 10 live service games by March 2026



~Via Sony Q3 Earnings Call pic.twitter.com/2Ud3ua7UnX