Sony hodlá výrazně investovat do nových značek a her jako služeb

24. 5. 2023 15:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Při zmínce o společnosti Sony sice v paměti automaticky vytanou singleplayerové vlajkové lodi jako God of War či Horizon Forbidden West, ale za pár let už by to nemuselo tak docela platit. Firma se totiž (stejně jako kupříkladu EA) zhlédla v kolosálním úspěchu live service záležitostí. Ze včerejší obchodní prezentace vyplynulo, že byť Sony investovala v řádu stovek milionů dolarů do Epic Games a pořídila si studio Bungie, tvůrce Destiny 2, nestačí jí to a ráda by přišla s vlastními live service hrami.

Již ve fiskálním roce 2023 (nenechte se zmást, Sony je čísluje o rok nazpět, bavíme se tudíž o období, které právě začalo) hodlá rozdělit investice mezi tradiční a live service hry zhruba půl na půl. Za dva roky už pak zřetelně povedou právě hry jako služby. Rýžovat také hodlá na prodeji přídavného obsahu:

zdroj: Sony

Druhá plánovaná změna obchodní filozofie, kterou dala společnost při prezentaci jasně najevo, je pak výrazné navýšení investic do nových značek. Před třemi lety připadly čtyři pětiny prostředků existujícím franšízám a pouhých 20 % se investovalo do novinek, letos už se plánuje rozdělení v poměru 60-40 ve prospěch existujících značek a za dva roky se za zavedené i nové tituly bude utrácet rovným dílem.

Za povšimnutí také stojí samotná absolutní hodnota – letošních 60 % se jeví zhruba srovnatelných s celým objemem investic z fiskálního roku 2019:

zdroj: Sony

Firma rovněž s potěšením oznámila, že se počítačovým verzím dřívějších exkluzivit daří nadmíru dobře – v právě uplynulém fiskálním roce vydělaly 250 milionů dolarů a společnost očekává, že se toto číslo v nadcházejícím roce ještě bezmála zdvojnásobí.

Existuje možnost, že na hmatatelný dopad obchodních rozhodnutí nebudeme muset čekat dlouho a na alespoň některé chystané nové značky se budeme moci podívat v rámci konference PlayStation Showcase. Ta proběhne již dnes večer. Uvidíme.