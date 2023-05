EA hodlá investovat do „her jako platforem“

11. 5. 2023 9:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Vydavatelství Electronic Arts nedávno zveřejnilo výsledky svého hospodaření za fiskální rok 2023 (ten skončil 31. březnem 2023). Firma doložila celkový obrat ve výši 7,43 miliard dolarů s čistým ziskem 802 milionů dolarů. O výnos se velkou měrou postaraly hry jako služby, které vydělaly 5,49 miliard, což je 10% nárůst oproti předchozímu fiskálnímu roku. Prodej plných her přinesl do kasy 1,94 miliardy – pokles o 3 % oproti loňskému fiskálu.

Jinak řečeno: Live service vydělával výrazně víc, normální prodej her se pomalu, ale jistě propadá. Ve světle těchto výsledků pak není příliš velkým překvapením, že firma vidí budoucnost právě v online projektech s dlouhodobou životností a podle všeho i s obrovskou návratností investic. Během tradičního konferenčního hovoru, který následoval po zveřejnění finančních výsledků, to potvrdil i výkonný ředitel společnosti Andrew Wilson.

Reakci zákazníka na ekonomickou situaci viděl v uchýlení se k etablovaným značkám. To ale prý přejde a nastane příležitost věnovat se i novým projektům. „Nemyslíme si ale, že se něco změní na trendu přesunu k širším sociálním ekosystémům, tedy hrám fungujícím jako platformy. Sledujeme vývoj chápání definice hry jako takové,“ vysvětluje Wilson.

„Když uvažujeme o budoucím vývoji EA Sports FC, The Sims, Battlefieldu, Apexu, Skate a dalších titulů v našem portfoliu, doopravdy o nich přemýšlíme v kontextu stavění her jako platforem. Domníváme se, že tento trend přetrvá déle než současné makroekonomické klima. A proto právě do něj budeme v nadcházejících letech nepochybně investovat významnou část našeho času, peněz a prostředků,“ řekl Wilson.

Zmínil však také, že se podobný přístup nerovná „ztrátě příležitosti“ k vydávání velkých samostatných titulů jako například Star Wars Jedi: Survivor. Ale hlavní záběr budou zkrátka představovat hry, které budou schopné zaujmout „masivní online komunitu“.

Wilson proto také slíbil, že společnost hodlá svým vývojářským studiům poskytovat víc času na práci. Pokud by vás však napadlo, že se snad jedná o nějakou spencerovskou sebereflexi nad hrozivým technickým stavem zmíněného hvězdněválečného dobrodružství, budete vedle. Ne, jde o to, že tvorba her, které mají ambice si udržet hráče deset a více let, zkrátka potrvá déle.

„A nejde jen o komplexitu her,“ komentuje časovou náročnost Wilson. „Jde jednak o samotnou měnící se náturu toho, co vyrábíme, ale hlavně o měnící se způsob, jak z dlouhého vývoje vyrábíme zisk. Jistě, dřív jsme vytvořili hru za rok nebo dva a následně ji monetizovali třeba pět týdnů nebo pět měsíců. Tvorba her jako platforem nyní potrvá déle, ale benefity jsou exponenciálně výraznější.“

Závěrem se Wilson ještě dostal k tématu konsolidace průmyslu. Řeč přišla na často propíranou chystanou akvizici Activision Blizzard Microsoftem. O ní šéf EA prohlásil, že je jim vlastně tak nějak jedno, protože ať už dopadne úspěšně, nebo nikoliv, EA bude beztak nejlepší.