EA se omlouvá za technický stav PC verze Jedi: Survivor

Nejnovější hru ze světa Hvězdných válek trápí celá řada technických problémů. Stěžují si na to uživatelé digitálního obchodu Steam, kteří Star Wars Jedi: Survivor hodnotí 55 % a na agregátoru Metacritic si vede ještě hůře: Calovo dobrodružství má od hráčů ostudné 2 body z 10. Hráči si nejčastěji stěžují na pády a propady snímkování i na nejnovějších grafických kartách GeForce 4090. Za špatný technický stav se teď omlouvají týmy, které na hře pracovaly.

„Jsme si vědomi, že Star Wars Jedi: Survivor neodpovídá našim technickým standardům a určité procento hráčů se specifickými konfiguracemi a výkonným hardware má problémy. Na opravě závad budeme pracovat a pokusíme se je vyřešit co nejrychleji,“ sype si EA na svém Star Wars Twitteru popel na hlavu.

Zdá se, že Jedi: Survivor teď čeká podobný osud jako PC verzi The Last of Us, a tedy několik týdnů hotfixů a patchů. Ostatně první velký update, který se zaměřuje na kvalitu renderování bez ray-tracingu, vyšel už včera a dnes by měl dorazit i na konzole, kde pro změnu opraví pády, glitche a bugy.

Today a patch has become available for the PC version of Star Wars Jedi: Survivor, and tomorrow (5/2) we’ll also be issuing a patch for PlayStation 5 and Xbox Series X|S.



We are hard at work on patches that will further improve performance and fix bugs across all platforms.… pic.twitter.com/XrjbdDQUp6