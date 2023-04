Vývoj právě vydaného Star Wars Jedi: Survivor netrval dlouho

28. 4. 2023 12:21 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Přesně dnes je ten den, kdy se opět lze vydat do předaleké galaxie a pokračovat v příběhu Cala Kestise ve Star Wars Jedi: Survivor. Z recenze Václava Pecháčka už lze odtušit, že obsahově se šermování světelnými meči opravdu povedlo, a to i přes nepříliš pozitivní zprávy ohledně běhu PC verze, která má trpět hned na několik nepříjemných problémů. Je ale rozhodně příjemné, že titul patří k tomu lepšímu, co svět Hvězdných válek v posledních letech předvedl.

Pro vývojáře z Respawn Entertainment se navíc jedná o malý zázrak, který se trochu vymyká z nastolené tradice videoherního průmyslu. Podle informací z nedávného rozhovoru pro magazín Bloomberg trval vývoj tři a půl roku. Což je podle Jasona Schreiera zhruba polovina času, za který běžně vznikají dnešní moderní AAA hry.

Podle ředitele vývoje Stiga Asmussena však nešlo o žádný zázrak, spíše to ukazuje, jak moc je tým v Respawnu sehraný. Práce byly zároveň jednodušší kvůli tomu, že se jednalo o pokračování, a nikoliv o zcela novou značku.

K bleskovému výkonu ještě přispěly další dvě věci. Práce na druhém díle započaly na podzim roku 2019, chvíli po vydání jedničky. Několik měsíců nato vypukla pandemie onemocnění covid-19, což mělo za následek přesun k práci z domova. Tým měl štěstí, že se na tento systém velice rychle adaptoval, a hra byla zároveň teprve v počátečních fázích produkce, takže přesun nebyl příliš komplikovaný. Změny se nicméně v kultuře studia pozitivně odráží dodnes, protože zaměstnanci z domova mohou pracovat i nadále.

Druhou ingrediencí úspěchu bylo krocení ambicí. Tým byl připravený na případné rychlé obměny a odstraňování prvků, které mohly nakonec vypadat až nadbytečně. Studio chtělo být ambiciózní, avšak nikoliv za cenu toho, že by se to negativně odrazilo na výsledném produktu, který je nakonec podle Asmussena „působivý“, a to i přes občasné bugy a glitche.

Z vývojářů je rozhodně cítit láska ke zdrojovému materiálu. Nastiňuje to i nové krátké humorné video, ve kterém se objeví Mark Hamill, představitel filmového Luka Skywalkera. Ten se rozhodl své zkušenosti a tipy předat Cameronu Monaghanovi, jenž ve hře ztvárnil hlavního hrdinu. Ve stylu legendárního tréninku mistra Yody k tomu ale používá trochu zvláštní metody.

zdroj: EA

Star Wars Jedi: Survivor si můžete od dnešního dne zahrát na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.