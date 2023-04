Naughty Dog sype záplaty pro PC verzi The Last of Us

5. 4. 2023 14:22 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nástup The Last of Us, drahokamu knihovny PlayStationu, nebyl na PC příliš slavný. Časté pády, propady snímkování, neuspokojivý výkon i na doporučených počítačových sestavách a špatná optimalizace, to jsou nejčastější problémy uživatelů na Steamu, kvůli kterým se hodnocení hry momentálně pohybuje kolem 46 %. Digitální obchod dokonce za The Last of Us: Part I údajně vrací peníze, nehledě na odehranou dobu.

We previously aimed to have a fix for camera jitters related to mouse controls. However, to address unexpected issues this caused, we've pushed this fix toward a later patch. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 4, 2023

Týden od vydání do hry přistálo už několik záplat, které například vylepšují optimalizaci práce s pamětí. Poslední hotfix s číslovkou 1.0.1.7 pak opravuje chyby v uživatelském rozhraní. Update vydala i Nvidia, ten by měl zase opravit pády na grafických kartách GeForce RTX série 30. Další aktualizace by do hry měla přibýt ještě tento pátek a pro změnu se zaměří na trhaný pohyb kamery při ovládání myší.

Zdá se, že Naughty Dog na zpackaném portu legendárního příběhu Joela a Ellie hodlá usilovně pracovat a dotáhnout jej do takového stavu, v jakém měl být při vydání. Pro příště by ale bylo fajn, kdyby si z platících zákazníků vývojáři nedělali betatestery.

Taky by porty svých milovaných a ceněných IP nemuseli svěřovat takovým vývojářům a vývojářkám, jací pracují v Iron Galaxy. Konverzní studio je přeci jen nechvalně proslulé svou prací na PC verzi Batman: Arkham Knight, která byla po vydání v tak špatném stavu, že musela být dokonce stažena z prodeje. Tak snad se všichni zúčastnění poučí.