Steam údajně vrací peníze za The Last of Us: Part I bez ohledu na odehraný čas

4. 4. 2023 11:50 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

To, že se PC port The Last of Us: Part I technicky příliš nevyvedl, už ví pravděpodobně celý internet. Ostatně už nyní můžete nalézt velké množství různých kompilačních videí, která se baví jednotlivými bugy.

Avšak ne všichni jsou tímto stavem pobaveni a někteří zákazníci začali žádat o vrácení peněz. Problémem mohlo být nastavené pravidlo platformy Steam, kdy k vrácení nesmíte mít odehráno více než 2 hodiny. Nicméně tlak ze strany hráčů zřejmě zapříčinil, že v tomto případě se na toto pravidlo nebere ohled.

Tvrdí to minimálně uživatel Redditu s přezdívkou Turbostrider27 (děkujeme Dexerto), kterému se hru povedlo vrátit s odehranými necelými 4 hodinami. Tuto skutečnost následně potvrdilo i několik dalších hráčů.

Podobný jev bylo ve velkém možné sledovat už v několika případech z minulosti, a to třeba i u hry Batman: Arkham Knight, na jejíž PC verzi paradoxně pracovalo stejné studio jako na The Last of Us: Part I – Iron Galaxy. Takže pokud nejste se stavem hry spokojení, rozhodně se nezdráhejte o vrácení peněz zažádat bez ohledu na vámi odehraný čas.