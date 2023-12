Naughty Dog definitivně ruší The Last of Us Online

15. 12. 2023 2:01 | Novinky | autor: Pavel Makal

Multiplayerový režim Factions pro první The Last of Us byl poměrně originálním doplňkem k příběhové kampani, a přestože nedosáhl masové popularity, našel si svou základnu hardcore fanoušků. Během vývoje druhého dílu studio Naughty Dog slíbilo, že se k multiplayerové složce znovu vrátí, posléze ale projekt natolik nakynul, že došlo k rozhodnutí udělat z The Last of Us Online zcela separátní projekt.

Možná si ještě vzpomenete na rozrušeného (nebo spíš vytočeného) Neila Druckmana, který se loni na Summer Game Festu chystal odhalit plánovaný remake prvního dílu the Last of Us, jenže jeho existence unikla dopředu, a tak nám návdavkem ukázal aspoň jeden artwork z chystané multiplayerové hry. Jenže už o necelý rok později, konkrétně letos v květnu přišel Jason Schreier z Bloombergu se zákulisní informací, že byl tým pracující na The Last of Us Online výrazně ztenčen a Naughty Dog momentálně celý projekt přehodnocuje. Samo studio následně přišlo s vlastním vyjádřením, ve kterém oznámilo odklad vydání.

Bohužel (nebo možná bohudík, v souvislosti se zdůvodněním rozhodnutí) dnes Naughty Dog vydal na svém webu oficiální prohlášení, ve kterém oznamuje definitivní zrušení vývoje. Důvod je prostý – vize týmu se ve fázi preprodukce stala natolik ambiciózní, že by její naplnění nutně znamenalo potřebu zajištění dlouhodobé podpory hry po řadu následujících let. V takovém případě by se ovšem musel samotný Naughty Dog proměnit ve studio se zaměřením na live service, přičemž na tradiční singleplayerové projekty, jimiž se tým proslavil, by už nebyl prostor.

K takovému kroku nakonec vývojáři přistoupit nechtějí, jedním dechem ovšem dodávají, že několikaletá investice do vývoje zrušené hry nepřijde vniveč a řadu technologických postupů a zjištění implementují do svých budoucích her. V současnosti má prý Naughty Dog ve vývoji více než jeden velmi ambiciózní singleplayerový titul (nabízí se logicky pokračování značek The Last of Us a Uncharted, ale detaily příspěvek na webu samozřejmě neobsahuje). Na bližší informace si máme počkat do chvíle, než bude studio připraveno vyjít s nimi na světlo světa.

Svým rozhodnutím studio jistě udělá radost tradičním hráčům, kteří by Naughty Dogu přerod na správce live service hry patrně neodpustili, na druhou stranu je také zkrátka možné, že celý projekt ukončila sama společnost Sony. Ta totiž měla ještě nedávno v plánu vydat do konce fiskálního roku 2025 hned 12 vlastních live service her, tento ambiciózní plán byl ale nedávno silně korigován na zhruba polovinu. Dá se očekávat, že vedle projektů Marathon od studia Bungie, Fairgame$ od Havenu a Concord od Firewall Studios chce Sony držet ševce z Naughty Dog u jejich klasického kopyta. Připomeňme, že i nizozemští Guerrilla Games momentálně chystají multiplayerový titul ze světa Horizonu. Třeba se i od nich v budoucnu dočkáme podobného oznámení.