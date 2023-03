Naughty Dog ještě letos pořádně odhalí multiplayerovou hru ze světa The Last of Us

16. 3. 2023 16:46 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Neil Druckmann byl hostem podcastu Spoilercast, kde se samozřejmě mluvilo o The Last of Us. Řeč přišla i na chystaný multiplayerový spin-off – ten tvůrci původně vyvíjeli jen jako mód s názvem Factions, který plánovali přidat do The Last of Us: Part II, ale projekt nakonec přerostl v samostatnou, plnohodnotnou multiplayerovou hru zasazenou do univerza The Last of Us.

„Je to pro mě zajímavá zkušenost, protože jde o první hru ze série The Last of Us, na které nepracuji jako hlavní scenárista nebo vedoucí ředitel. To, co už tým postavil, je super. Je to úplně neco jiného, než bych udělal já, ale to je součást toho kouzla – když si v našem světě hraje někdo jiný,“ řekl Druckmann.

Nic moc dalšího neprozradil, jen naznačil, že se o hře dozvíme mnohem víc ještě letos. Nezbývá tedy než si počkat. Na celý podcast se v případě zájmu můžete podívat zde: