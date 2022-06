Chystá se multiplayerová hra ze světa The Last of Us

9. 6. 2022 21:59 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

The Last of Us: Part II se multiplayeru nakonec nedočkalo. Už před vydáním ale Naughty Dog sliboval, že důvod leží pouze v chuti týmu udělat mnohem větší projekt, který by se jinak zbytečně pral se singleplayerovým zážitkem. A jak se zdá, studio to myslelo vážně.

Neil Druckman během streamu Summer Game Fest uvedl, že studio plánuje vydat samostatně mutiplayerku hru ze světa The Last of Us, která by udajně měla být v mnoha ohledech větší než jiné projekty, na kterých dříve dělali. Detailů ale v tuhle chvíli moc nevíme. Mohli jsme alespoň vidět concept art, který prozradil, že se hra bude odehrávat v San Franciscu.

Překvapivé bylo i oznámení, že hra se dočká příběhu. Postavy, se kterými se ale setkáme budou kompletně jiné, než jsme doposud viděli. Projekt vede Vinit Agarwal spolu s Anthony Newmanem, kteří oba pracovali na The Last of Us: Part II. Z dalších tvůrců Druckman například zmínil i Joea Pettinatiho, který se zase u The Last of Us: Part II postaral o vyprávění. Bohužel v tuhle chvíli ale netušíme ani název, nebo snad dokonce jak by měla vypadat hratelnost. Prý bychom ale měli vědět víc příští rok. Tak uvidíme.