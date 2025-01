Soumrak nad studii Bend a Bluepoint? Sony zařízla další chystané hry jako služby

17. 1. 2025 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pamatujete, když Sony předloni vítězoslavně oznámila, že hodlá více tlačit do her jako služeb? Tak to už teď neplatí a firma jako spráskaný pes stahuje ocas a vyklízí pole. Vize rychlého zbohatnutí na populárním modelu her jako služeb se nekoná, extrémně rychlá smrt fiaska Concord je tomu očividným důkazem.

Sony podle informací serveru Bloomberg a novináře Jasona Schreiera zařízla další dva chystané projekty renomovaných studií, čímž jim pořádně zavařila. Americká studia Bend (Days Gone, Syphon Filter) a Bluepoint (Demon's Souls, Shadow of the Colossus) obě pracovala na hrách jako službách, které měly přilákat hráče ochotné do titulů pravidelně sypat peníze. Potvrzuje to i mluvčí Sony.

Přestože jde o důležité a dlouholeté partnery, kterým nehrozí zavření a Sony s nimi hodlá úzce spolupracovat na výběru dalších projektů, nedá se vyloučit, že zrušení může znamenat propouštění. Obzvláště teď, před koncem fiskálního roku.

V Bluepointu pracovali na multiplayerovém titulu ze série God of War, a když Sony nemá důvěru ani v tak silnou značku, nevěstí to pro jejich plán s hrami jako službami nic dobrého. Studio Bend pak vyvíjelo na titulu pod novou značkou, který měl obsahovat multiplayer a pracovat s prvky otevřeného světa z Days Gone.

Vlastně momentálně víme jenom o chystaných online titulech ze světa Horizonu. Už dříve skončily práce na The Last of Us pro více hráčů i na multiplayerovém Twisted Metal od studia Firespite. Z přislíbené spousty silných live service titulů de facto uspěli jenom Helldivers 2. Všechny ostatní projekty byly buď odloženy, zaříznuty nebo dopadly katastrofálně jako v případě Concordu.