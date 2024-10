Concord z mrtvých nevstane. Studio končí

Ambiciózní hrdinská střílečka Concord ukazuje, jak to dopadá, když přijdete na párty s křížkem po funuse. Když se titul v létě oznámil, nechápavě jsme kroutili hlavou, že Sony vydává hru, která by mechanismy mohla udělat díru do světa možná tak před deseti lety. Když Concord za nevalného zájmu hráčů prošel betou, kterou hrál málokdo, protože se o hře takřka nevědělo, pořád jsme kroutili hlavou, že do toho Sony fakt jde, a navíc si chce za hru, která by měla být v základu zdarma, účtovat poměrně vysokou cenu.

Když hra koncem srpna vyšla za absolutně žádného poprasku, pořád jsme kroutili hlavou a zvěstovali, že ji čeká podobný osud jako Suicide Squad (který se překvapivě drží při životě). Jenže Concord přežil pouhé dva týdny, servery končí, vrací se peníze, sbohem a šáteček. Přitom Sony se tehdy ještě dušovalo, že Concord k hráčům a hráčkám dostane, spekulovalo se o přechodu na free-to-play model. Jenže se nestane ani to, studio Firewalk, které na hře roky pracovalo, končí.

„Firewalk se hlásí naposled. Začali jsme jako startup během globální pandemie, podařilo se nám vytvořit next-gen střílečku na Unreal Enginu pro hráče na PC a PS5 a vytvořit skvělou FPS, která kvůli přeplněnému trhu oslovila méně lidí, než se očekávalo. Individuální talent byl ve Firewalk světový a bude čest pro kohokoliv s ním pracovat,“ loučí se studio v oznámení.

Firewalk is signing off one last time.



Firewalk began with the idea of bringing the joy of multiplayer to a larger audience. Along the way we assembled an incredible team who were able to:

- Navigate growing a new startup into a team during a global pandemic: Firewalk was…