Concord končí, přežil jen dva týdny

4. 9. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Hrdinská střílečka Concord před dvěma týdny vyšla, nikdo ji nehrál, sklidila vlažné recenze a ještě tento týden vypíná servery a poroučí se do věčných lovišť dalších titulů, které se příliš pozdě snažily naskočit na rozjetý vlak live service her.

„Přestože řada kvalit hry rezonovala s hráči, uznáváme, že další aspekty a vydání nedopadlo tak, jak jsme očekávali. Proto jsme se rozhodli hru ukončit k 6. září a přijít na řešení, kterak Concord dostat k více hráčům,“ stojí v oficiálním vyjádření. Zároveň okamžitě končí možnost si hru koupit a všichni hráči na PC a PS5 mohou požádat o vrácení peněz.

Concordu byl od začátku vytýkán nedostatek obsahu a nesympatické postavy. Byl kritizován také proto, že hra oproti přímým (a v mnohém lepším) konkurentům nebyla free-to-play. Kombinace všech těchto faktorů způsobila, že o hru byl minimální zájem, hovořilo se o pouhých 25 tisíc prodaných kusů.

Rhys Elliot z analytické společnosti Midia Research, která se mimo jiné zabývá zábavním průmyslem, v rozhovoru pro IGN podotknul, že v přeplněném trhu live service her udělat jenom zábavnou střílečku zkrátka nestačí. „Skupinka známých může investovat a zariskovat s vyzkoušením nové hry, ale donutit je zaplatit 40 dolarů je v současném makroekonomickém klimatu velký požadavek. Vydání Concordu jako prémiové hry podstatně omezila publikum. Čím více lidí hru hraje, tím je o ni větší zájem a networking je pro tvorbu zdravého ekosystému zásadní,“ vysvětluje.

Zároveň upozorňuje na zjevná rizika AAA společností, které se snaží lovit trendy. Mnohdy ani jména velkých a slavných studií nepomohou. Zmiňuje například Anthem of Bioware, Marvel's Avengers od Crystal Dynamics, Babylon's Fall od PlatinumGames nebo nedávno zrušené Hyenas od Segy a The Last of Us Online od Naughty Dogu.

Veteráni ze studia Firewalk přitom na hře pracovali zhruba osm let, rozpočet se odhaduje kolem asi 2,3 miliardy korun. Jestli Concord ještě někdy v budoucnu uvidíme je ve hvězdách, možná se vrátí právě jako free-to-play titul, nebo vyjde znovu s větším obsahem a propracovanějšími postavami.

Michal Krupička hru v recenzi ohodnotil šestkou. Ve výsledku hra nedělá vyloženě nic špatně, ale ani žádným způsobem nevystupuje z řady, což je v exkluzivním prostoru velkých týmových stříleček jako Overwatch a Valorant zkrátka velký problém. „V jádru dobrá hrdinská střílečka se zábavnou hratelností, ale minimem nových mechanismů, která nezvládá být v ničem výrazně lepší než konkurence. Největším esem v rukávu Concord je detailní grafika a pozadí celého světa předávané skrz encyklopedii i týdenní várku filmečků, což je bohužel dost málo na hru, která je na rozdíl od většiny žánru za platební branou.“