Concord je dobrá týmová střílečka. Bude to ale stačit?

Myslíte, že je různých live service hero stříleček až až? Že vlastně nepotřebujeme další, protože bohatě stačí Overwatch, potažmo battle royale Apex Legends? Tak to jste na omylu... myslí si Sony se svou týmovkou Concord , kterou bylo možné si o víkendu vyzkoušet v betě.

Po docela slušné porci času ve hře můžu s čistým svědomím říct, že se akčním veteránům ze studia Firewalk povedla zábavná a povedená hra s chytlavou hratelností a líbivou stylizací. Bude to ale stačit na to, aby přetáhla hráče od zavedených sérií? Donutí „prostě dobrá“ hra lidi utratit 40 dolarů za něco, co můžou mít u konkurence i zdarma?