Sony odhalila multiplayerovou střílečku Concord, připomíná Overwatch říznutý Strážci galaxie

31. 5. 2024 14:46 | Novinky | autor: Adam Homola

Concord, 5v5 střílečka pro více hráčů z pohledu první osoby, dorazí na trh na PS5 a zároveň na PC 23. srpna letošního roku. Odhalení, které bylo oznámeno během dnešní akce State of Play, ukázalo dynamickou hratelnost, bohatý vesmír a výrazné postavy. Srovnání s Overwatch od Blizzardu co se hratelnosti týče se ubránit nejde a nevím jak vy, ale co se tónu a stylu týče, já osobně tam ty Strážce galaxie nemůžu nevidět.

Hra se odehrává v rozsáhlé galaxii Concord a hráči se v ní ujmou role posádky Northstar, skupiny elitních žoldáků známých jako Freegunners. Tito profesionálové podnikají vysoce riskantní mise napříč různými světy v Divokém vesmíru a soupeří s konkurenčními posádkami v různých mapách a režimech.

Cílem vývojářů je vytvořit nezapomenutelné momenty pro více hráčů a podpořit pocit dobrodružství a objevování pokaždé, když se do hry přihlásíte. Každá postava Freegunnera disponuje jedinečnými schopnostmi a nabízí kombinaci taktické hloubky a zároveň prý i přístupnosti. Schopnosti sahají od vrhání ohnivých stěn a vrhání výbušných nožů až po nasazení kopulí blokujících kulky.

zdroj: foto: Sony Playstation

Sony tak po veleúspěšných Helldivers 2 jistě doufá v další podobnou multiplayerovou akční trefu do černého a je pravdou, že z prvních záběrů vypadá Concord moc hezky. Otázkou je, jestli nabídne i něco opravdu unikátního, nového, zajímavého, nebo jestli bude alespoň jeho jádro hratelnosti natolik vypulírované, že se chytí a nezapadne. O multiplayerové akce rozhodně nouze není, ale na druhou stranu kdo čekal tak obrovský úspěch Helldivers 2? Já tedy ne.