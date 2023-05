Bungie se chystá oživit prastarou klasiku: Marathon

25. 5. 2023 16:50 | Novinky | autor: Jan Slavík

O různé návraty ke kořenům se v poslední době snaží kdekdo, ale ve studiu Bungie se rozhodli to vzít pořádně od podlahy a chystají reboot (reimaginaci, předělávku, oživení, říkejme tomu jakkoliv) jedné ze svých úplně prvních her. První díl původní trilogie Marathon vyšel před bezmála třiceti lety v roce 1994 na Macintosh a o dva roky později na již dávno zaniklou platformu Apple Pippin (která, vzdor jménu, nemá pranic společného s žádným hobitem).

Těžko říct, zda bude mít s dávnou klasikou včera oznámený nový Marathon vůbec něco společného. První kompletně nový projekt studia Bungie za víc než deset let totiž bude PvP „extrakční střílečka“. Pod tím si nejspíš můžeme představit něco v konceptuálním stylu třeba Escape from Tarkov či temné zóny z The Division, tedy bitvu s ostatními o suroviny a poklady a následnou snahu o úprk s napakovaným batohem, ideálně bez kulky v zádech. Do boje půjde vyrazit o samotě či v tříčlenné partě.

Úplně bez souvislosti s původním dílem ale novinka nebude, minimálně se bude odehrávat ve stejném univerzu, což na blogu PlayStationu potvrdil šéf vývoje Christopher Barrett. Tvůrci se chystají vyprávět příběh světa řadou originálních způsobů, otázkou však zůstává, zda si hráči najdou čas ho vnímat – přeci jen se jedná o čistě multiplayerový titul, žádnou příběhovou kampaň obsahovat nebude.

Ze hry zatím nejsou k dispozici žádné záběry či obrázky, pouze renderovaný filmeček ze včerejší PlayStation Showcase, kerý můžete zhlédnout výše. Nic bližšího tudíž nevíme, ale zatraceně silný estetický styl se novince upřít rozhodně nedá.

Titul je nicméně v rané fázi vývoje a tvůrci sami zmiňují, že je ještě čeká spousta práce. Není proto příliš překvapivé, že neznáme ani datum vydání – letošek hra takřka jistě nestihne, ale vzhledem k tomu, že v Bungie již dříve hlásili plány na nový projekt s vydáním „do roku 2025“, existuje jistá pravděpodobnost, že si budeme muset počkat ještě dva roky.

Výkonný manažer Scott Taylor alespoň na oficiálních stránkách slíbil, že až se Marathon ukáže příště, bude to i se záběry z hraní. Inu, nezbývá než se obrnit trpělivostí. Hra by měla vyjít na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5 a měla by nabízet cross-play i přenášení uložených dat mezi platformami.