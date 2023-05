Bungie vysoudilo dvanáct milionů dolarů na prodavači cheatovacího softwaru

Studio Bungie, které vyrábí a stará se o populární akční onlinovku Destiny 2, si jen tak s rukama založenýma v klíně nenechá rozvracet hru. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil rumunský prodavač podvodných kódů Mihai Claudiu-Florentin, jenž stojí za portálem a cheatovacím softwarem VeteranCheats.

Žaloba přišla již před dvěma lety a Bungie v ní požadovalo odškodnění za porušení copyrightu, porušení DMCA, porušení obchodních podmínek, úmyslné zásahy do smluvních interakcí a porušení Washingtonské úmluvy o ochraně spotřebitele (CPA). Škody vyčíslilo na dvanáct milionů dolarů, přičemž si nárokovalo dva tisíce dolarů za každé stažení cheatovacího softwaru podle DMCA, k tomu 146 tisíc dolarů za porušený copyright a 217 tisíc dolarů za soudní výlohy. A soud nyní dal studiu za pravdu v plném znění obžaloby.

V rozsudku je též možné se dočíst odpověď na nejspíš první otázku, která musela každému vytanout v mysli: Může americký soud v Seattlu soudit Rumuna? Zdá se, že může, protože Claudiu-Florentin odsouhlasil obchodní podmínky, v nichž stojí, že fyzická osoba souhlasí s podřízením se jurisdikci jakéhokoliv federálního nebo státního soudu v King County.

Vymáhání by pak nemusel být problém, vzhledem k tomu, že je Rumunsko členem Evropské unie a EU s USA mají smlouvu o vzájemném uznávání rozsudků. Stránka VeteranCheats nicméně momentálně stále funguje a nabízí podvody v řadě her, jen ty pro Destiny 2 už tam nenajdete.

Nejedná se mimochodem o první případ, kdy Bungie úspěšně vytáhlo do bitvy proti podvodníkům. V roce 2021 taktéž podalo žalobu na prodavače cheatů z AimJunkies, po kterých chtělo odškodnění ve výši 4,3 milionů dolarů, jež jim soud v únoru letos opravdu přiznal. Vloni vyhráli podobný případ i proti cheaterské skupině Elite Boss Tech, na které vysoudili 13,5 milionů dolarů.

NEWS: Bungie has won a $4.3 million award against a #Destiny2 cheat seller AimJunkies in arbitration. ($3.6m in damages and $738k in fees) pic.twitter.com/SWkkRn2ZOi