Tvůrce Sonica se u soudu přiznal k nelegálnímu obchodování

3. 3. 2023 13:01 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Otec Ježka Sonica, herní vývojář Júdži Naka, čelí v těchto dnech u soudu obžalobě z insider tradingu. Tedy z toho, že zatímco působil ve vyšším managementu společnosti Square Enix, využil neveřejných znalostí o strategii firmy k výhodnému obchodování s akciemi, při kterém si přišel na více než 20 milionů jenů (zhruba 3,2 milionu korun).

Naka hned při prvním slyšení u Okresního soudu v Tokiu přiznal, že o jeho vině není pochyb a s obžalobou ve všech bodech souhlasí. Hrozí mu peněžní trest nebo vězení. O kauze informovalo japonské veřejnoprávní médium NHK.

Naka podle obžaloby nakoupil akcie mobilních vývojářů ATeam a Aiming předtím, než s nimi Square Enix ohlásil spolupráci na vývoji her pro telefony Final Fantasy 7: The First Soldier (který vloni vydavatel zařízl) a Dragon Quest Tact. Firmám následně stoupla cena na trhu a Naka akcie záhy se ziskem prodal.