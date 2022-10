Square Enix zařezává další multiplayer, Final Fantasy VII: The First Soldier končí

Mobilní battle royale Final Fantasy VII: The First Soldier v listopadu oslaví první narozeniny, nedlouho potom ale skončí. Podle Square Enixu hra pro iOS a Android nepřináší zážitek, který si od ní slibovali, a tak 11. ledna 2023 nadobro vypne své servery.

Pokud byste si The First Soldier předtím chtěli vyzkoušet, tak stále můžete, už si v ní ale nepořídíte prémiové Shinra kredity, byť je až do posledních dnů můžete utrácet. Od 1. listopadu bude hra dostupná už pouze v angličtině, než v lednu skončí úplně. Letos jde o druhý multiplayerový titul, který Square Enix odmítá dál živit – v únoru 2023 vypne také akční RPG Babylon's Fall, méně než rok po jeho startu.

[End of Service Notice]



We are regretful to announce that we will be ending service for FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER at 07:00 UTC on January 11, 2023.



We would like to thank you all for all your support over the past year.https://t.co/XvNOVv2EVs#FF7FS pic.twitter.com/aNVI4iHle4