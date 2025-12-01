Listopadové recenze na Games.cz
Listopadové recenze na Games.cz

PC PlayStation 5 Switch 2

1. 12. 2025 12:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz |

V listopadu se naši redaktoři i externisté ponořili do světa grand strategií s Europa Universalis V, jen abychom se záhy střetli s osvědčenými bojišti ve hře Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Arc Raiders a jeho lákavý extrakční zážitek ukázal, že i střílečky mohou překvapit přívětivostí. Na scéně se dále objevily remastery, u kterých se diskutovalo o jejich kvalitách, ale i nové kapitoly ve známých franšízách, jakou je třeba Call of Duty: Black Ops 7. Každý titul, byť ne vždy naplno zazářil, přinesl něco unikátního – od nostalgických dobrodružství v Tormented Souls 2 po superhrdinské peripetie v AdHoc Dispatch. Na okraji ale číhaly i propady, jako v případě nešťastného Football Manageru 26. Odehrálo se mnoho a listopad tak slouží jako připomínka,jak pestrou paletu emocí videohry nabízí.

Europa Universalis V – 8/10

„Europa Universalis V má před sebou velkou budoucnost a může se stát královnou žánru grand strategií. Její komplexita je jí zároveň největší výzvou i výhodou. Těžko zřejmě přiláká hráče, kteří tomuto typu her neholdovali doteď, ale milovníci barvení mapy světa si ji nepochybně zamilují. Jedná se o nejambicioznější počin Paradox Interactive, a pokud firma vydrží s jeho podporou, nebude mít žádnou konkurenci,“ říká ve své recenzi Matěj „Huan" Sybr.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – 8/10

„Hyrule Warriors: Age of Imprisonment představuje akční a vizuálně působivou řežbu, která dokazuje, že i spin-off slavné Zeldy může být plnohodnotným zážitkem. Koei Tecmo zvládlo skloubit masivní bitvy, překvapivě silný příběh a promyšlené herní systémy do hry, která odměňuje každé zmáčknutí tlačítka přívalem dopaminu. I když se časem dostaví jistá repetitivnost a základní obtížnost mohla být vyšší, jde o zábavný a technicky vypilovaný titul, který potěší jak fanoušky Zeldy, tak milovníky čistokrevné akce,“ soudí o musou spin-offu Zeldy Jakub Malchárek.

Arc Raiders – 9/10

„Arc Raiders je nečekaným triumfem extrakčního žánru, který spojuje dechberoucí audiovizuální zpracování s přístupnou a chytlavou hratelností. Embark Studios dokázali vytvořit svět, který nejen ohromuje vizuálně, ale překvapuje i lidskostí své komunity. Díky promyšlenému systému postupu, smysluplným výpravám, skvělému designu map a působivému zvuku jde o hru, která baví i mimo rámec žánrových standardů. I přes menší slabiny v rozmanitosti zbraní a občasnou zmatečnost v systému kořisti jsou Arc Raiders ukázkou, že i extrakční střílečka může být vstřícná, stylová a mimořádně zábavná,“ vynáší do nebes extrakční hit ve své recenzi Michal Krupička.

Football Manager 26 – 4/10

„Football Manager 26 je průšvih, jaký si jen málokdo dokázal představit. Neskutečné množství bugů zkombinované s doslova příšerným uživatelským rozhraním z tohohle údajného nového začátku dělá občas skoro nehratelný paskvil. V tom marasmu jsou k nalezení skvělé, nenahraditelné novinky, kvůli kterým se nebudete chtít vracet ke starším ročníkům, ale o to je to celé vlastně tragičtější,“ neskrývá zklamání Vašek Pecháček.

Anno 117: Pax Romana – 8/10

„Anno 117: Pax Romana vysílá budovatelskou sérii do římské éry s elegancí, typickým smyslem pro detail i krásným audiovizuálem. Podmanivý rytmus stavění jen občas narušují technické potíže a přehnaně útočná AI. I tak jde o důstojného následníka, u kterého snadno zapomenete na čas,“ hodnotí nejnovější budovatelský počin Šárka Tmějová.

Kingdom Come: Deliverance 2 - Mysteria Ecclesiae – 9/10

„Důstojná tečka za jednou z nejlepších českých her vůbec. Nabízí sevřený příběh o víře a vině, který dokáže vtáhnout a nepustí až do konce. Sedlecký klášter uchvátí atmosférou a skvěle doplňuje melancholický tón Jindrova loučení. Mysteria Ecclesiae nehledá velkolepost, ale krásu v detailech. A taky že ji našlo,“ říká o DLC českého RPG Šárka Tmějová.

Wreckreation – 6/10

„Wreckreation je kombinací Burnoutů a Trackmanie, ale ani jednomu se svými kvalitami moc neblíží. Jízdní model je zpočátku nezábavně nekompromisní, a když už mu přijdete na kloub, zjistíte, že je hra prázdná a zábavu si máte vymýšlet sami. A to zábavné není. Sen o pokračování Burnoutů tak musíme i 17 let po posledním dílu snít dál, protože Wreckreation ho nenaplní,“ píše o nástupci Burnout Patrik Hajda.

Sacred 2: Fallen Angel Remaster – 3/10

„Sacred 2 Remaster je učebnicový příklad toho, jak nemá vypadat remaster. Výsledek působí dojmem polovičaté práce, která nejenže nepřináší žádné skutečné vylepšení, ale v mnoha ohledech je dokonce horší než původní hra. Technické chyby, ošklivá grafika, zastaralý systém soubojů a mizerná optimalizace kazí i to málo, co by mohlo fungovat. Sacred 2 býval svého času sympatickou diablovkou s originálním světem, ale remaster z něj dělá spíš relikt minulosti, který se neměl nikdy probouzet k životu. Pokud na vás padne nostalgie, sáhněte raději po původní hře s komunitními opravami – uděláte si mnohem větší radost,“ varuje před nepovedeným remasterem Jakub Malchárek.

Call of Duty: Black Ops 7 – 7/10

„Call of Duty: Black Ops 7 přináší skvěle vyladěný multiplayer a solidní zombie mód, ale potápí ho jedna z nejslabších kampaní v historii série. Evoluce pohybu, perků i sdíleného postupu potěší, futuristické zasazení však ubírá na filmové atmosféře a kooperativní kampaň selhává jak příběhově, tak designově. Výsledkem je výrazně nevyrovnaný ročník, který září v PvP, ale zklamává všude jinde,“ říká o výroční vojenské střílečce Michal Krupička.

Dispatch – 9/10

„AdHoc superhrdinským Dispatch navazuje na počátky studia Telltale a přináší jednu z nejlepších her svého žánru. Má skvělý příběh, který kombinuje humor, akci i mezilidské drama. Volby v něm nejsou jen pro okrasu a doopravdy mění průběh scén nebo i postavy, které v nich vystupují. Díky povedenému hackování a hlavně samotné simulaci superhrdinského dispečera se i dobře hraje a nemáte jen pocit, že sledujete film s občasnou volbou. Geniální dabing i hudba jsou pak jen třešničkou na dortu,“ libuje si v hrdinském dramatu Michal Krupička.

Syberia Remastered – 6/10

„Legendární Syberia se po 23 letech vrátila a zazářila jen částečně. Světu automatonů to v nové grafice moc sluší a příběh zůstal původní. Kdyby nebylo potřeba nic dalšího dodávat, šlo by o splněný sen. Bohužel si ale tvůrci nenechali ujít příležitost sahat do systémů, kde udělali nelogické zkratky, jaksi to celé zapomněli otestovat a vyloženě se vykašlali na svou práci, když ponechali pár částí hry v původní grafice a úplně tím rozbili budovanou imerzi. Ve výsledku to vlastně není hra pro nováčky ani veterány, byť ti druzí si ji spíš dokáží užít díky nostalgii, přimhouření očí a zatnutí zubů,“ myslí si o remasteru adventury Patrik Hajda.

Tormented Souls 2 – 7/10

„Tormented Souls 2 staví na nostalgii survival hororů s tankovým ovládáním. Daří se jim budovat atmosféru, i přes přepálené dialogy a nezvládnuté animace v příběhových předělech. Uspokojí hlavně fandy béčkových hororů, ale i ty, kteří seděli rozklepaní u prvních Resident Evilů. Možná ani nebudou nadávat na designové přešlapy v nastavení obtížnosti soubojů, odměnou za vytrvalost budiž jim kvalitní hádanky i úrovně,“ říká ve své recenzi Michal Krupička.

Escape from Tarkov – 4/10

„Escape from Tarkov nabízí unikátní a extrémně intenzivní hratelnost, která dokáže strhnout atmosférou i napětím z každého souboje. Tenhle potenciálně skvělý zážitek však systematicky podrývá katastrofální technický stav, nestabilní servery, cheateři a design, který si často plete „hardcore“ s nepřívětivostí. Výsledkem je hra, která má k legendě blízko spíš kvůli své pověsti než díky kvalitám finální verze,“ nenechává na kdysi revoluční akci nit suchou Michal Krupička.

