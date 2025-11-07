Football Manager 26 – recenze nové fotbalové katastrofy

U každoročně vycházejících sportovních her se v určitém bodě jejich životního cyklu v typickém hráči něco změní. Jednoho dne se probudíte, sednete si ke stroji a se sotva slyšitelným cvak někde hluboko v podvědomí zjistíte, že si současný ročník sice pořád ještě užíváte, ale převládající emocí je to, že se těšíte na ten příští.
K tomuto fenoménu, mnoha eminentními vědci nazývanému „šílenství způsobené začátkem nové fotbalové sezóny“, dochází obvykle v takový čas, aby vývojářská studia mohla natěšené hráče správně pomasírovat marketingovou kampaní, měsíc dva je napínat a pak začít nové EA FC, NHL, Madden nebo cokoliv dalšího s velkou fanfárou rozhazovat do moře chňapajících rukou.
Sága Football Manageru 26 není takový příběh. Je to tragédie o nesplněných slibech, naivních či nekompetentních vývojářských rozhodnutích, vzbouřené komunitě a předlouhém čekání na spásu, na jehož konci jsme jako útěchu místo vstupu na nebesa dostali napůl rozteklý nanuk. Tak se na to pojďme společně podívat.
Zrádce svého rodu
Vy, kdo máte se sérií Football Manager osobní zkušenost, asi víte, že tahle značka vždycky bývala synonymem fotbalové jistoty. Jiné hry na zeleném pažitu ztrácely své názvy (EA FC) nebo rovnou celou identitu (eFootball), táhla se s nimi spousta kontroverzí, zklamání a dalších nepěkných emocí, no a simulátor práce fotbalového trenéra, v podstatě taková velikánská excelová tabulka plná dat, analýz, grafů, číslíček a stovek tisíc fotbalistů, si vesele rok za rokem šlapal dál.
Vždycky jste věděli, co dostanete. Hru, která neudělá žádné masivní skoky kupředu, ale která o těch pár desítek procent vylepší už tak naprosto skvělý zážitek. Pro skutečné fotbalové nerdy neexistuje větší žrout času než Football Manager. Jeho desítky let budovaný základ, jeho zápasový engine, jeho stále se rozrůstající databáze hráčů, trenérů, skautů, klubů…
I když jsme třeba v minulosti některý díl označovali jako zklamání, bylo to zásadně proto, že nepřinesl tolik novinek, kolik bychom si představovali. Málo nových hráčských rolí, pomalé posuny v taktice, JAK TO, ŽE HARRY KANE MÁ PŘIHRÁVKY JENOM 18 Z 20?! Když ale opadlo zklamání, nakonec jsme museli sportovně uznat, že ano, celkem vzato to je opět ten nejlepší Football Manager, jaký kdy existoval.
Až doteď. Football Manager 26 opravdu není nejlepší Football Manager, jaký kdy existoval. Není to zklamání, ne. Je to totální, mrazivě nepříjemný průšvih.
Pověst v ohořelých cárech
Tvůrci ze Sports Interactive v čele s šéfem studia Milesem Jacobsonem měli zdánlivě celkem komfortní pozici. Vymysleli si totiž velký skok kupředu, ale taky si na něj dali dost času.
Chtěli svou hru přestat posouvat po malých krůčcích. Chtěli něco nového, o tolik lepšího, že to naláká i hráče, kteří si k sérii zatím cestu nenašli. Součástí měl být krásnější zápasový engine, realističtější, s lepší grafikou a prezentací. Pak taky nové uživatelské rozhraní, v němž se bude snáz orientovat i lidem, kteří nestrávili posledních 15 let tím, že si zvykali na to staré.
Za tímto účelem byl už ročník 2024 co se týče novinek dosti osekaný, aby se velká část studia mohla soustředit na díl s názvem 2025. Na tom se pracovalo a pracovalo, až se najednou na obzoru objevilo klasické listopadové datum vydání, které minulo, stejně jako začátek nového kalendářního roku, stejně jako začátek jara. Studio celou dobu slibovalo, že hra vyjde. Přijímalo předobjednávky, zatímco posouvalo cílové datum. Ale hra nikdy nevyšla.
Proč? Protože byla v příliš katastrofálním stavu. Jacobson v následných rozhovorech říkal, že kdyby byl ročník 2025 skutečně vypuštěn na veřejnost, nenávratně by to poškodilo pověst celého studia. Vývojáři tedy loňský ročník zrušili a začali to, co měli, vylepšovat tak, aby mohli vydat aspoň ten letošní. Získali tím o rok víc času, než původně čekali. To, že nám doručili hru, jakou nám doručili, je tak strašlivou obžalobou celého jejich tvůrčího procesu, že se nenávratnému poškození své pověsti stejně nevyhnou.
Nelogický vrak
Pojďme si to říct na rovinu – produkt, který Sports Interactive prezentují jako hotovou hru, by na sobě měl mít značku beta. A to jsem s těmi řeckými písmenky ještě docela štědrý, protože ani alfa není úplně mimo hru. Football Manager 26 má tolik problémů, že jenom jejich vyjmenováváním bych vyprodukoval dost znaků na dvě velké recenze.
Nemůžu začít ničím jiným než uživatelským rozhraním. Ve Sports Interactive na něm dlouho, předlouho pracovali. Iterovali, zkoušeli, experimentovali a nakonec přišli s něčím, co neuspokojí vůbec nikoho.
I kdyby se vám líbilo fádně moderní fialové barevné schéma, i kdybyste skousli, že všechno je evidentně předělané tak, aby to líp sedělo herním konzolím, nikdo na světě nemůže upřímně tvrdit, že nové ovládací schéma je lepší než to staré. „Dejte tomu 15 hodin a zvyknete si!“ vzkazoval Jacobson veteránům série. Zkusil jsem to, Milesi. Nezvykl jsem si.
Jak si taky zvyknout na něco, u čeho je v průměru potřeba dvakrát až třikrát tolik klikání než dřív, aby se člověk dostal tam, kam potřebuje? Jak se naučit ovládat něco, co je zmatené, nepřehledné a kompletně nelogické? Jak akceptovat rozhraní, ve kterém na každém kroku chybí klíčové informace? Kdybyste mi řekli, že tahle verze pochází z roku 2005 a ta minulá je její o 20 let novější upgrade, neměl bych nejmenší problém vám uvěřit.
A to není všechno. Nefungují úplně základní, očividně potřebné funkce, jako je označení vícero hráčů v rámci jedné tabulky a změna stavu jich všech najednou. Něco, co je tak běžné a tak užitečné, že by mě ani nenapadlo se obávat, že by to snad mohlo zmizet. Chybí zobrazení relevantních atributů při porovnávání hráčů. Chybí věci, u kterých si člověk říká, jestli omylem neprospal zimu, protože jejich absence působí jako extrémně nepovedený aprílový žertík.
Uživatelské rozhraní je navíc neskutečně neresponzivní. Nevěřil bych tomu, kdybych hru neměl tolik hodin pod rukama, ale ono se to všechno seká! To, že klikáte z menu do menu, způsobí vteřinová zakuckání! Je to reakce vývojářů na to, že se jim v novém enginu Unity pomalu načítají vizuální assety, takže abyste neviděli doskakování obrázků a písmenek, radši vám všechno na tu chviličku zamrazí. Už vznikl mod, který tenhle zásah odstraňuje a hra je s ním o fous příjemnější, i když vás zase bude prudit tím, že kvůli doskakující grafice všechno působí ještě nedodělaněji.
Chyb víc než v páté lize
Nechci si představit, jaký crunch asi vývojáři momentálně zažívají, protože každý den včetně víkendu sypou ven hotfixy a likvidují desítky nejrůznějších bugů. Bohužel musím konstatovat, že jich tam ještě nejspíš další tisíce zbývají. Hlava mi nebere, jaké věci prošly testováním. Věci, kterých si testeři museli všimnout. Jediné vysvětlení je, že o chybách ve studiu věděli, ale neměli čas je opravit, než nastalo plánované datum vydání, no a tak plnou verzi prostě vystřelili do světa prolezlou trhlinami v kódu.
Je toho tolik a je to tak, tak otravné. Představte si, že se probíráte dlouhým seznamem hráčů, který vám dodali skauti. Desítky, stovky jmen. Vy scrollujete, scrollujete, až vás osmdesáté jméno zaujme. Rozkliknete si tady pana Alberta Labíka z Karviné, uznale zamlaskáte, když vidíte jeho statistiky. „Jo, toho bych mohl koupit, ale ještě mrknu na další adepty,“ řeknete si.
Pak zmáčknete tlačítko zpět, abyste mohli v hodnocení případných posil pokračovat dál. V každé příčetné hře – například ve Football Manageru 2024! – ale nejenom ve hře, v každém aspoň trochu otestovaném uživatelském rozhraní, vás tlačítko zpět v takovou chvíli vrátí tam, kde jste skončili. Football Manager 26 vámi mrskne na začátek seznamu, až kolečko myši zaúpí v očekávání agresivní trýzně, která ho z vašich rozzuřených prstů čeká. Tohle snad musí být bug, ne něco, o čem si vývojáři řekli, že to je skvělá a užitečná funkce, ale… já vlastně ani nevím. Možná ne. Možná tam všichni zešíleli.
Tolikrát se děje, že vůbec nejde kliknout na něco, na co by očividně kliknout jít mělo. Že nevyskočí tabulka, která přece logicky musí vyskočit. Že se nezobrazí změna, kterou jsem právě udělal, a já nevím, jestli ji hra vůbec nezaregistrovala, nebo jestli se jenom zasekla grafická prezentace.
Proč něco umíš?!
Je to ubíjející. Stovky chyb. Desítky stěží pochopitelných designových rozhodnutí. A nejhorší na tom je, že ani nemůžu Football Manageru 26 přát, aby za všechny své hříchy shořel na hranici. Protože kdyby to tak bylo, kdyby tahle chabá parodie na velkolepé pokračování znamenala konec série, nikdy by se nenaplnil ten obrovský potenciál, který ve hře evidentně dřímá.
Konečně se v tomhle textu dostávám k pozitivním aspektům, které mi nedávají spát ještě víc než ty negativní. Které způsobují, že místo abych na Football Manager 26 zapomněl tak jako na jiné špatné hry, kterých se mi na harddisku během života vystřídalo víc než dost, musím na něj pořád myslet a frustrovaně přemítat nad tím, o kolik lepší to mohlo být.
Protože nový zápasový engine, respektive jeho grafický facelift, ve skutečnosti vážně je dost skvělý. Zápasy vypadají mnohem, mnohem fotbalověji než kdy dřív. Ano, já dokonce souhlasím s tím, že takhle vizuálně zpracovaná hra by mohla přitáhnout úplně nové hráče, kterým doteď grafika všech Football Managerů oprávněně připomínala něco vydaného v roce 2002!
Nechce se mi vracet k Football Manageru 2024, už jenom kvůli zápasovému zážitku ne. Mimo jiné je skvělé, jak vývojáři do pauz mezi důležitými momenty začlenili zrychlené 2D zobrazení dění na hřišti, takže i když zrovna čekáte, až se stane něco zajímavého, máte hrubý přehled, jak se zápas vyvíjí a kde se vašemu týmu daří či nedaří.
Dál je tu ženský fotbal, docela poctivě zpracovaný, a vy, kdo máte tenhle sport v oblibě, si přijdete na své. Je to něco, co by hra s takovým rozsahem jako Football Manager obsahovat měla, no a teď to po právu obsahuje.
Překvapivě obrovský krok kupředu představuje i rozdělení taktické přípravy na dvě části. Odděleně určujete to, jak se mají vaši hráči chovat a kudy mají běhat, pokud zrovna máte míč v držení, a to, co se stane, když o něj přijdete. Naprosto to odpovídá způsobu, jakým se o fotbalové taktice posledních několik let uvažuje, a do hry to přináší nevídanou novou hloubku. Opět, je to prvek, bez kterého už Football Manager hrát nechci.
Ještě poslední šance?
Co teď ale s tím? Co udělat s hrou, která přináší právě tolik revolučních novinek na to, aby vám zabránila se vrátit ke starším dílům, ale která je zároveň tak monumentálně rozbitá, tak provrtaná designovými přešlapy, že to je stěží k uvěření? Football Manager je prostě zážitek od vápna k vápnu. Chvilku si libuju nad vším, co mě tam baví, a v následující minutě mám chuť ten paskvil okamžitě odinstalovat.
Je to katastrofa. Ale katastrofa, u které skoro jako byste na obzoru viděli ten úchvatný nový úsvit. Ano, je opravdu blbé, že se ta řeka za barákem vylila z břehů a odnesla s sebou veškerý váš majetek, ale ta úrodná půda, co po záplavě zůstala? To nám bude obilí za pár let krásně růst!
Spravedlnost volá po tom, aby Sports Interactive za svoje zločiny proti hernímu designu navěky pykali v nějakém vývojářském očistci. Ale pro dobro všech fotbalových fanoušků a fanynek doufám, že dostanou jenom žlutou kartu – a že celý tenhle smutný příběh nakonec přece jenom dobře dopadne.