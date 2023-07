Football Manager příští rok konečně dostane skutečné pokračování. Má vydržet 30 let

21. 7. 2023 17:00 | Téma | autor: Václav Pecháček

Ačkoliv se každým ročníkem posouvá v detailech a přidaných funkcích, zůstává faktem, že je Football Manager víceméně pořád stejný. Expert, který do nového dílu nacpe stovky hodin, si změn samozřejmě všimne, ale svátečnější hráči, kteří se do simulátoru fotbalového trenéra ponoří spíš tak sem tam, když jim to čas dovolí? Takovým komunita dlouhodobě doporučuje, aby si nový díl pořizovali maximálně jednou za dva roky.

Studio Sports Interactive zkrátka iteruje a vylepšuje, místo aby se snažilo o nějakou revoluci. Spoléhá se na to, že jeho produkt je už tak naprosto výjimečný, skvělý, zábavný a nedostižný v tom, co dělá. I letošní ročník, který opět můžeme očekávat někdy v listopadu, téhle filozofii zase bude dokonale odpovídat.

Ale ten přespříští? Tak ten už revoluci konečně přinese.

Pokračování na desítky let

Šéf studia Miles Jacobson v rozhovoru se serverem Games Industry prozradil skutečně velikánské novinky. Díl, který vyjde někdy koncem roku 2024 (a ponese číslovku 2025), je totiž už teď ve vývoji, paralelně s letošním ročníkem. Proč tak dlouhé vývojové okno? No protože se všechno dělá úplně od nuly, a to nikoliv v domácím enginu studia, ale v Unity.

Podle Jacobsona půjde o „první skutečné pokračování“. A na nějakou dobu taky poslední, protože Sports Interactive hodlají od základu vybudovat platformu, na které budou stavět další a další díly. Klidně příštích 20 nebo 30 let, jak odhaduje šéf studia.

Budeme tedy příští desítky let dostávat jenom přeskinované varianty s updatem soupisek? To je legitimní otázka, ale historie studia naznačuje, že by to tak být nemělo. Psal jsem o tom, že pro nováčky a příležitostné hráče moc nedává smysl kupovat rok co rok nový díl, ale zkušenějším virtuálním trenérům se v posledních letech málokdy stávalo, že by mohli objektivně kritizovat čerstvý ročník kvůli příliš skromné porci novinek. Každý nový Football Manager je vždy ten dosud nejlepší.

Nápověda logem

Ve Sports Interactive hodlají svoji revoluci vykopnout pořádně a promyšleně. Využívají mimo jiné toho, že například poslední ročník si v průběhu roku zahrálo neuvěřitelných 5 milionů hráčů, a z hromady sesbíraných (anonymizovaných) dat se pokoušejí vykouzlit maximálně optimalizovaný uživatelský zážitek. Zkoumají, v jakých tabulkách a menu hráči tráví nejvíc času, které sekce rozhraní jsou naopak zbytečné, kam se trenéři proklikávají až příliš zdlouhavě a tak dále.

Jacobson tvrdí, že studio čím dál tím líp chápe, jak vlastně různí lidé Football Manager hrají. Tím pádem se může soustředit na plánování změn určených pro ty nejzkušenější, přidat vylepšení specificky mířená na nováčky či sváteční hráče i na všechny hráčské skupiny mezi začátečníky a naprostými mistry.

Studio nenápadně naznačovalo přicházející změnu už svým brandingem od ročníku 2022.

Nejvíc ze všeho by změna měla být patrná na simulaci zápasů. Ta už se sice odpoutala od 2D placiček s čísly, ale fotbal v podání Football Manageru pořád moc nepřipomíná zápasy, které znáte z televize, celé je to dost ošklivé a co do grafiky i animací neohrabané. S Unity má ale ztvárnění „diváckého“ zážitku daleko větší potenciál a Jacobson si už teď pochvaluje, jak zápasy vypadají skvěle (byť nám je samozřejmě ještě zhruba rok neukáže).

Tohle všechno zajišťuje tým, který se rapidně rozrostl ze stovky na téměř 300 zaměstnanců. Expanze je pochopitelná nejen kvůli stoupající popularitě značky, ale i proto, že Sports Interactive momentálně v podstatě pracuje na dvou zcela rozdílných hrách najednou.

Mimochodem, strašně se mi líbí jeden střípek, který v rozhovoru zazněl: Studio nenápadně naznačovalo přicházející změnu už svým brandingem od ročníku 2022, kdy začalo do loga přidávat prasklinky a jako marketingovou hlášku si vybralo například větu „tear up the script“ neboli „roztrhej scénář“. Nevím, jestli někomu na světě došlo, co za tím je, ale rozhodně cením kreativní snahu!

Tahle hra není pro (moc) starý

Přechod na nový engine a vylepšování všeho možného včetně věrnosti zobrazení zápasů s sebou nese i stinnou stránku. Football Manager byl proslulý tím, že jste ho mohli hrát i na opravdu starých strojích, zvlášť pokud jste byli ochotní přistoupit na všechny možné kompromisy, které hra nabízela – snížení grafické kvality při zápasech, hra ve 2D, dlouhé načítání za cenu větší databáze hráčů. Ve Sports Interactive se snažili docílit toho, abyste každý ročník mohli rozběhnout na 20 let staré mašině.

zdroj: vlastní video redakce

Ročník 2025 ale přijde s krvavějšími hardwarovými nároky. Jacobson tvrdí, že cílem je, aby hra běžela i na 12 až 15 let starých strojích, což eliminuje řadu počítačů, které by případnou novinku postavenou na in-house enginu zvládly. Navíc není vůbec jisté, jak optimalizace zbrusu nové hry dopadne, takže bych Jacobsonovo prohlášení v tuto chvíli bral s rezervou a radši se pomalu začínal smiřovat s tím, že na slaboučkém pracovním laptopu si příští rok už nezatrénujete.

Fotbalová revoluce

To je ale jen malá potenciální kaňka na překvapivém a optimistickém oznámení, které muselo všechny fanoušky série nesmírně potěšit. Už jsem si začínal říkat, že se toho tolik potřebného skoku snad nedočkám, nebo jestli ano, tak třeba v roce 2030, kdy už to vývojářům začne být maličko trapné. A hele, ono to bude už relativně za chvilku!

Svět fotbalových videoher si teď zkrátka prochází skutečně zajímavými změnami. A za sebe musím říct, že ke mně znovuzrozený Football Manager promlouvá daleko víc než přejmenovaná FIFA.