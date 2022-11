Football Manager 2023 – recenze

22. 11. 2022 18:00 | Recenze | autor: Václav Pecháček

Každý fotbalový trenér se musí vyvíjet. Důvod, proč dokázal sir Alex Ferguson dekády koučovat na nejvyšší úrovni, není ten, že by na konci 80. let zázrakem kápnul na magickou taktickou formulku, která mu pak vydržela až hluboko do nového století. Ne, nesrozumitelný Skot dokázal posouvat sám sebe, svůj pohled na fotbal a přístup k novým hráčským generacím.

Takový José Mourinho, ještě před 15 lety považovaný za inovativního, pokrokového trenéra, je příkladem pravého opaku – dlouho působil na té úplně nejvyšší úrovni, jenže postupem času mu ujel vlak řízený Pepem Guardiolou, kterému mohutně přikládal pod kotel začouzený Jürgen Klopp.

Je mi líto, že to musím napsat, ale Football Manager 2023 má bohužel daleko blíž Mourinhovi než Fergusonovi.

Droboučké krůčky

Pokud pravidelně čtete moje recenze téhle slavné fotbalové série, víte, že si na většině ročníků najdu něco hezkého. A to něco ve mně zadusí touhu hrát předchozí díly stejně spolehlivě, jak když počůráte táborák. Studiu Sports Interactive se zkrátka dlouhodobě daří inovovat právě takovým tempem, aby to stačilo, aby se každý nový ročník dal bez větších vrásek na čele doporučit.

Letos ale s doporučováním končím. Ano, Football Manager 2023 je nejlepší díl, jaký jsme tu kdy měli. Oproti loňsku je ovšem lepší o tak maličký kousíček, že to skoro ani nestojí za řeč.

Pro ty z vás, kteří se sérií nemají velké zkušenosti: Ve Football Manageru se z vás stane kouč fotbalového týmu (nebo klidně můžete začínat nezaměstnaní a užívat si utrpení), načež začnete kontrolovat každý aspekt chodu dané organizace. Vybíráte hráče do základní sestavy, určujete taktiku, kupujete a prodáváte personál, prostě děláte všechno pro dlouhodobý úspěch.

Tedy, skoro všechno – neovládáte panáčky přímo na hřišti jako v sérii FIFA. Po trávě se prohánějí autonomní bytosti s chováním určeným vašimi taktickými instrukcemi, ale i vlastními schopnostmi a osobnostními rysy. Někdo se zhroutí jen při pomyšlení na klíčový zápas před hromadou diváků, jiný bude makat i za nepříznivého stavu, někteří vzteklouni moc rádi přejedou soupeři achillovky a odejdou s červenou kartou.

Dohromady to dává úžasný manažerský zážitek, který generuje spoustu nepředvídatelných situací a možnosti opětovného hraní jsou skoro nekonečné. Zkoušet šplhat z české druhé ligy a rovnou se chopit otěží Realu Madrid, to jsou dvě téměř neporovnatelné výzvy. Pokud máte rádi fotbal a užíváte si nimrání v datech, taktikách a přestupových cifrách, Football Manager 2023 je hra pro vás.

Football Manager 2023 ale není hra pro vás, pokud jste hráli předchozí ročník. Za svoje peníze (a FM se prodává s plnou šedesátieurovou cenovkou) toho dostanete pozoruhodně málo. Nové soupisky byste si díky pilné komunitě mohli stáhnout i do minulého ročníku – a co dalšího tady vlastně je?

Vývojáři se před vydáním vychloubali například tím, že hra nyní přehledněji monitoruje touhy a nároky fanoušků. „Diváci očekávají, že tenhle zápas vyhrajeme nebo přinejhorším uválčíme remízu,“ varuje mě boxík. „Fanouškům se nelíbí, že jsi prodal oblíbeného veterána.“

Upřímně, proč ne, do hry něco takového asi patří, ale už tak mě dostatečně otravují mnohdy naprosto iracionální požadavky mé správní rady, takže si interakci s hospodskými stratégy kdovíjak neužívám. Velký komiksový otazník, když si někdo stěžuje, že jsem poslal nadějného talenta na hostování za příliš málo peněz, se mi akorát nad hlavou objevuje s dvojnásobnou frekvencí.

Hra se taky snaží zpřehlednit skautování a nákupy nových hráčů, ale moc se jí to nedaří. Schůzky s personálem, během nichž se vám zaměstnanci pokouší prezentovat svoje nápady, jak posílit tým, nejsou kdovíjak užitečné a je daleko lepší využívat obyčejné skautovací rozhraní. A „plánovač sestavy“, propagovaný jako pokročilý nový nástroj pro dlouhodobé budování týmu, je většinu času prostě a jednoduše zbytečný.

Chceme lepší hřiště

Asi nejznatelnějším vylepšením celého ročníku je dění přímo na hřišti. Animace vypadají o něco přirozeněji a hlavně pohyb míče, ať už na kopačkách, nebo volným prostorem, působí líp, chaotičtěji, skutečněji. Každý závar ve vápně, když balón po rohu propadne do skrumáže nohou, působí realisticky, což v minulých ročnících rozhodně nebývalo pravidlem.

Jedna vada na kráse, které jsem si všiml hned po pár zápasech a následně si potvrdil dojem na komunitních fórech, jsou obránci, kteří si s pohybem míče mnohdy nevědí rady. Nespočítám, kolikrát se mi stalo, že soupeř nakopl dlouhý balón na nikoho, můj stoper neodhadl dráhu jeho letu, podskočil ho, překvapený útočník poděkoval za předčasný vánoční dárek a samostatným únikem mě obral o body.

Tahle bolístka způsobuje, že na defenzivu zaměřené taktiky, jejichž efektivita údajně měla být pro tento ročník posílena, aby všichni nehráli akorát 4-2-3-1 gegenpressing, jsou pořád tak trochu k ničemu. Nedá se totiž za žádných okolností spolehnout na to, že vaši obránci, ať jich máte ve vápně nastěhováno, kolik chcete, dlouhodobě odolají vzdušnému bombardování centrů a dlouhých nákopů. Hrát na protiútoky s nízkou obrannou linií tak pořád nedoporučuju.

Football Manager dlouhodobě považujeme za takového přerostlého indie miláčka, nikoliv prémiový kolos se silným vydavatelem

Zápasový engine se tedy zlepšil, ale, nemůžu si pomoct, měl by se zlepšit víc. V době, kdy mobilní Top Eleven vypadá, jak vypadá, bychom měli dostat vizuální divadýlko daleko podobnější tomu, které můžeme sledovat v televizi. Chápu technologické limitace, ale to přece nemůže být argument navždycky – to se realisticky působících zápasů fakt dočkáme až v roce 2030?

Ustrnulá série

Z Football Manageru 2023 jsem rozčarovaný – ale není to výhradně chyba letošního ročníku. Už dlouho mám pocit, že celý svět, včetně mě, včetně ostatních novinářů, včetně většiny komunity, je na tuhle sérii podivně shovívavý. Všichni jsme tak rádi, že někdo dělá hru pro nás, nadšence do divného a okrajového žánru, až zapomínáme, že to vlastně tak divný a okrajový žánr není.

Fotbal miluje celá planeta. Možná ne do té míry, že by masy lidí vysedávaly nad počítačem a pět hodin v kuse sledovaly virtuální předsezónní přáteláky, ale však ony už se přenosné verze Football Manageru dají hrát i na mobilech a tabletech. A podívejte se na to, kolik kopií se po celém světě prodá, kolik současně hrajících uživatelů je vidět třeba na Steamu! Že to není vyloženě budgetová záležitost ani pro nakupující, jsem už zmiňoval.

Zkrátka mám pocit, že Football Manager dlouhodobě považujeme za takového přerostlého indie miláčka, nikoliv prémiový kolos se silným vydavatelem. Kolos bez konkurence, který by mohl a měl svoje značné zdroje investovat agresivněji, nabízet nám rychlejší evoluci a občas třeba i nějaký ten pořádný skok kupředu, na který čekáme roky rokoucí, možná od prvního představení 3D zápasového engine.

Možná je ode mě nespravedlivé, že si vylévám frustraci zrovna na letošním ročníku, protože vlastně nic nepokazil, není horší než jeho předchůdci – ba naopak, je zatím ze všech nejlepší, byť marginálně. Jestli se k Football Manageru vracíte po letech, užijete si ho. Je to ale zkrátka zatím nejlepší ukázka toho, jak moc je série ustrnulá. Kdo se po předchozím ročníku těšíte na vzrušující nové inovace, radši svoje nadšení hodně rychle zchlaďte. Ušetříte si zklamání.