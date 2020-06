Jak se Amazonu nepovedl vstup na herní scénu

8. 6. 2020 17:30 | autor: Patrik Hajda

Amazon Game Studios vznikly už v roce 2012, první hry pro mobilní zařízení začaly vycházet v roce 2014 a od roku 2016 víme o ambicích studia proniknout do královské disciplíny: počítačových online her. Herní divize Amazonu před čtyřmi lety představila tři projekty běžící na vlastním Lumberyard Enginu vycházejícím z CryEnginu 3. Jmenovitě šlo o chystané MMO New World, již vydanou online střílečku Crucible a před dvěma lety zrušenou týmovou akci Breakaway, která byla paradoxně nejdál z hlediska vývoje.

Zrušení pokročilého projektu nebylo zdaleka jediným náznakem toho, že v Amazon Game Studios nejde všechno podle představ. Jason Schreier před rokem pro Kotaku odhalil informaci o velkém propouštění v průběhu E3, které mělo za vinu zrušení některých neoznámených projektů. Ještě předtím opustili studio Clint Hocking a Kim Swift, kteří stojí jako ředitelé za hrami Far Cry 2 a Portal, aniž by v rámci Amazonu dokončili jakýkoliv projekt.

Amazon Game Studios na začátku silně nabobtnaly, vytvořily několik studií, najaly spoustu vývojářů, vyrobily vlastní engine poskytovaný prakticky zdarma, propojily ho s odkoupeným Twitchem a doufaly, že se jim byznysové kolečko brzy hezky roztočí. Ale místo toho došlo na seškrtávání a soustředění na tři nadějné projekty – Crucible, New World a MMORPG ze světa Pána prstenů.

Je sice pravda, že Amazon už stihl vydat svou první relativně větší hru The Grand Tour Game doprovázející televizní show slavné moderátorské trojice známé především z Top Gearu, ale díru do světa s ní vážně neudělal. Hrou, která by Amazon Game Studios konečně představila jako velké zvíře, měla být Crucible – onlinová týmová střílečka vycházející z populárních her jako Overwatch s prvky battle royale a MOBA.

Amazon zkrátka potřeboval vlastní svět, ve kterém by hráči trávili hodiny svého času a sem tam si koupili nějaký ten skin nebo herní měnu, čímž by studio po osmi letech začalo smazávat obrovské počáteční výdaje. Ale to se zřejmě neděje. Crucible před dvěma týdny vtrhla do rozbouřených vod onlinového hraní... a málokdo jí věnoval pozornost.

zdroj: Amazon Game Studios

Krutá realita

Z 10 tisíc recenzí na Steamu je pouhých 44 % pozitivních. Podobně nemilosrdní jsou i profesionální recenzenti. Sice se objevuje jedna odvážná sedmička, ale většina recenzí sahá spíš po rozmezí od čtyř do šesti z deseti, což je u první pořádné hry od Amazonu, na kterou se čekalo čtyři roky, zatraceně málo. Recenzenti se více méně shodují na tom, že někteří hrdinové umějí být zábavní (aspoň něco kladného se najde), ale jediná dostupná mapa je tak velká, že se na ní jednoduše nudíte.

Hráče onlinovek to zas tak moc mrzet nemusí, protože si místo Crucible vyzkouší třeba Valorant, ale Amazon to mrzí rozhodně. Dlouholetá, jistě nákladná sázka zle nevyšla. Crucible se podařilo v jednu chvíli nalákat pouhých 10 tisíc hráčů a teď, dva týdny po vydání, ji hrají sotva stovky z nich. To i nechvalně proslulý Artifact si vedl v prvních měsících lépe, i když jeho rodokmen byl mnohem známější a hype přeci jen větší.

Studio Relentless spadající pod Amazon Game Studios dokonce už takto brzy po vydání zrušilo dva ze tří herních módů. Pokud se teď rozhodnete vyzkoušet toto nešťastné dílo, které by možná udělalo lépe, kdyby po vzoru Breakaway vůbec nevyšlo, bude vám k dispozici pouze režim Heart of the Hives pro dva čtyřčlenné týmy snažící se získat tři srdce úlu dříve než soupeři.

Zůstává tedy jeden mód, ten nejhranější, což by nevadilo, kdyby měl početnou základnu fanoušků jako třeba Counter-Strike, ale s Crucible to zatím vypadá na jepičí život. Tvůrci odložili start první sezóny, která by hráče měla přimět u hry vydržet po dlouhé měsíce, protože momentálně mají plné ruce práce s doděláváním základních funkcí, jako je třeba voice chat. Jak mohla týmová střílečka vyjít bez něj, je mnohým nevysvětlitelnou záhadou. Pingovací systém přece není samospásný!

Budoucnost Amazon Game Studios

Po tak neúspěšném launchi dlouho očekávané hry se naše zraky musí obrátit k dalším projektům Amazonu. Tím nejbližším je velmi ambiciózní MMORPG New World (datum vydání 25. 8. 2020), které přeci jen vzbuzuje větší zájem, než se kdy podařilo Crucible. Někteří novináři si ho už vyzkoušeli zkraje letošního roku a nedá se říct, že by od ukázky odcházeli zklamaní.

Jde ale o gigantické MMORPG a jen si zkuste vzpomenout, kolika takovým se podařilo nějak výrazněji prorazit – World of Warcraft, jistě, pak The Elder Scrolls Online, Guild Wars 2, možná The Secret World? Projektů, které pohořely, je násobně víc, a pokud se ani New World nepodaří uchytit u početné skupiny hráčů, bude možná načase malovat na zeď pekelníka.

Pokud se ale New World povede, svitne obrovská naděje pro zatím nepojmenované MMORPG ze světa Pána prstenů, které mají na starosti právě tvůrci New World. Jestli Amazon svá studia dříve nezavře a vydrží do vydání Pána prstenů, mohl by to pro něj být tolik potřebný zlom. Slavná značka nám už v minulosti dokázala, že na MMORPG má síly víc než dost. The Lord of the Rings Online lidé hrají dodnes a jeho moderního konkurenta bychom uvítali snad všichni.

Právě teď visí nad budoucností Amazon Game Studios otazník. Amazon jako takový má sice kapitál, který si ani neumíme představit, ale byl by sám proti sobě, kdyby donekonečna sypal nemalé peníze do obrovských online her, které se po svém vydání ani jedinkrát nenadechnou. Uvidíme, jaká bude situace po vydání New World.

A samozřejmě se klidně může stát, že Crucible ještě chytne druhý dech, v minulosti se to mnohým podařilo. Vzpomeňte si třeba na No Man’s Sky. Při oddanosti a vytrvalosti tvůrců se po čase z průšvihu může stát úspěch. O něco takového se pokouší již zmíněný Artifact nebo třeba Anthem.

Záleží pouze na tom, jak moc si v Amazonu cení svého produktu, a zda od něj radši dají rychle ruce pryč, zapomenou na něj, budou dělat, že nikdy neexistoval a raději se nám pokusí vytřít zrak svou další hrou. New World má podle mého názoru šanci tím úspěchem být. Na rozdíl od Crucible totiž od začátku vypadá zajímavě.