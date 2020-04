Chystané remaky a remastery: Seznam her, které čeká omlazení

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux PS4 Pro Xbox One X Switch PlayStation 5 Xbox Series X Stadia

Pomalu se dostáváme do bodu, kdy se častěji dozvídáme o technické předělávce starší hry než o zbrusu novém zážitku. Dobře, to možná trochu přeháním, ale remastery a remaky jsou dnes na denním pořádku. Pojďme si proto připomenout ty nejzajímavější z nich, které se v nejbližších měsících a letech chystají sahat na zlatý fond herní historie i na jeho méně proslulé kapitoly.

Remaky aneb poctivé předělávky od podlahy

Destroy All Humans!

Původní datum vydání: 21. 6. 2005 | Datum vydání remaku: 2020 | Platformy: PC, PS4, Xbox One, Stadia

Remake humorné mimozemské akce je na míle vzdálený originálu. Soudobá grafika a zvuky jsou samozřejmostí, ale tvůrci si pohráli i s ovládáním mimozemšťana Crypta a upravili i jeho (převážně) bojové schopnosti. Více v článku

Fear Effect Reinvented

Původní datum vydání: 24. 2. 2000 | Datum vydání remaku: 2020 | Platformy: PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia

O remaku prvního Fear Effectu od jeho oznámení z roku 2017 prakticky nic nevíme. Byla nám pouze přislíbena mnohem lepší grafika a vylepšené ovládání, zatímco fixní kamera spolu s napětím zůstanou. Více v článku

Gothic

Původní datum vydání: 15. 3. 2001 | Datum vydání remaku: 2020 | Platformy: PC

Remake oblíbeného německého RPG nejdříve neměl jistou budoucnost. Tvůrci vypracovali hratelnou ukázku v Unreal Enginu a nechali fanoušky hlasovat, zda by stáli o kompletní hru. A to si pište, že stáli. Remake tedy bude, a zatímco příběh se světem zůstanou víceméně netknuté, grafika, animace a soubojový systém budou úplně jinde. Více v článku

System Shock Remake

Původní datum vydání: 23. 9. 1994 | Datum vydání remaku: 2020 | Platformy: PC, PS4, Xbox One

Původně mělo jít spíš o reimaginaci, která se prvním dílem jen inspiruje. Nakonec se ale vývoj stočil k remaku věrnému jedničce, který během vývoje zvládl přejít z Unity na Unreal Engine 4. Kromě nádherné audiovizuální stránky počítejte třeba s modernizovaným soubojovým systémem. Více v článku

Trackmania Nations Remake

Původní datum vydání: 27. 1. 2006 | Datum vydání remaku: 5. 5. 2020 | Platformy: PC

Formulky se vrací v novém kabátku a s inovovanými systémy, ať už jde o checkpointy, které vás nechají pokračovat v plné rychlosti, nebo bohatší možnosti velmi svobodného editoru tratí. Novinkou také bude moderní dodatečný obsah díky záplavě DLC. Více v článku

XIII

Původní datum vydání: 18. 11. 2003 | Datum vydání remaku: 13. 11. 2020 | Platformy: PC, PS4, Xbox One, Switch

Komiksová střílečka inspirovaná akčním komiksem? Něco takového na dnešním trhu rozhodně chybí a díky remaku jedné klasiky to ještě letos dostaneme. Zatím nám nezbývá než věřit, že se tvůrci i přes nutnou modernizaci neodchýlí od originálního stylu. Více v článku

Remastery aneb Pojďme to pohodlně rozchodit s ostřejšími texturami

Blade Runner: Enhanced Edition

Původní datum vydání: 14. 11. 1997 | Datum vydání remasteru: 2020 | Platformy: PC, PS4, Xbox One, Switch

Studio Nightdive má mnohem víc ve zvyku remasterovat staré klasiky, jako je první System Shock, Turok a další. Jeho renovovaný Blade Runner se proto může těšit na velmi podobnou péči: hezčí modely postav, předělané animace a cutscény. Více v článku

Command & Conquer Remastered

Původní datum vydání: září 1995 | Datum vydání remasteru: 5. 6. 2020 | Platformy: PC

První díl legendární série realtimových strategií se po čtvrtstoletí dočká nových textur a podpory 4K zobrazení, skladatel Frank Klepacki sám zremasteruje soundtrack, budete koukat na nové uživatelského rozhraní, používat lepší ovládání a tvořit mapy v zabudovaném editoru. Více v článku

Crysis Remastered

Původní datum vydání: 13. 11. 2007 | Datum vydání remasteru: léto 2020 | Platformy: PC, PS4, Xbox One, Switch

Od omlazení technologického benchmarku, který svého času tavil počítače a rozchodil ho málokdo, očekávejte velkou spoustu grafických vychytávek včetně nového nasvícení, HD textur, různých okluzí a ray tracingu. Více v článku

Kingpin: Reloaded

Původní datum vydání: 30. 6. 1999 | Datum vydání remasteru: 2020 | Platformy: PC, PS4, Xbox One, Switch

Sprostá a brutální střílečka nabídne ve své omlazené verzi hezčí grafiku, ze které ale můžete kdykoliv přepnout na originál. Kromě standardních prvků jako podpory 4K a širokoúhlých obrazovek dojde k předělání systémů úkolů a rozhovorů, a dokonce absolvujete nové mise. Více v článku

Nier Replicant

Původní datum vydání: 22. 4. 2010 | Datum vydání remasteru: ??? | Platformy: PC, PS4, Xbox One

Evropská verze akční hry Nier s mladším hrdinou v hlavní roli se v remasteru může těšit na nový soundtrack i dabing, objeví se nové postavy a dojdete k novým zakončením příběhu. Více v článku

Observer: System Redux

Původní datum vydání: 15. 8. 2017 | Datum vydání remasteru: konec 2020 | Platformy: PS5, Xbox Series X

Toto je zvláštní případ. Původní Observer není starý ani tři roky, ale tvůrci prostě chtějí využít příležitosti nové generace konzolí, na kterou vydají graficky vylepšený remaster, který zároveň obsahuje nové příběhové kousky. Více v článku

Saints Row: The Third Remastered

Původní datum vydání: 15. 11. 2011 | Datum vydání remasteru: 22. 5. 2020 | Platformy: PC, PS4, Xbox One

Nadstandardní péčí v případě remasteru bláznivé městské akce je přemodelování všech zbraní, aut a dalších objektů, jejichž součet dává ve výsledku něco přes 4 tisíce assetů. Samozřejmostí jsou i nové textury a nasvícení. Více v článku

System Shock 2: Enhanced Edition

Původní datum vydání: 11. 8. 1999 | Datum vydání remasteru: ??? | Platformy: PC

Remaster legendární klasiky se obejde bez chyb, které u originálu nikdo za dvě dekády neopravil. Dostane oficiální podporu modifikací, vylepšené ovládání, podporu moderních zobrazení a další běžné prvky remasterů. Více v článku

The Wonderful 101: Remastered

Původní datum vydání: 23. 8. 2013 | Datum vydání remasteru: 22. 5. 2020 | Platformy: PC, PS4, Switch

Původní hra se nedočkala takové pozornosti kvůli exkluzivitě nepopulární konzole Wii U a v PlatinumGames si řekli, že to zkusí znovu na současných platformách. Remaster je tedy hlavně o přizpůsobení se aktuálním technologiím, i když se do hry propašuje nějaký ten nový obsah. Více v článku

Spekulace aneb Nevíme to jistě

Resident Evil 4

Původní datum vydání: 11. 1. 2005 | Datum vydání remasteru: ??? | Platformy: ???

Sice už jsme se dalších remaků neměli v dohledné době dočkat, ale úspěch kompletní předělávky dvojky a trojky hororové série Resident Evil zjevně dokáže měnit názory. Není to oficiální, ale spousta věcí naznačuje tomu, že nové studio složené z vývojářů PlatinumGames a Capcomu skutečně kutí čtyřku. Více v článku

Star Wars: Knights of the Old Republic

Původní datum vydání: 15. 7. 2003 | Datum vydání remasteru: ??? | Platformy: ???

Toto je velmi spekulativní případ, který se táhne pět let do minulosti, ale nové zdroje promluvily zkraje letošního roku. Možná půjde o remake jedničky, možná o pokračování silně ovlivněné jejími mechanismy. Fallen Order ukázal, že novodobé herní Hvězdné války mohou být velmi povedené a za další budeme jedině rádi. Více v článku

Speciální případy aneb Naprosto nutné verze 2.0

Anthem

Původní datum vydání: 22. 2. 2019 | Datum vydání verze 2.0: ??? | Platformy: ???

Poslední hra od BioWare – řekněme si to na rovinu – byla katastrofa. Vědí to i tvůrci, kteří se pustili do její předělávky. Ta se dotkne základních herních smyček a systémů, bude mít jasnější cíle a smysluplnější odměny. Ale ještě si na ni počkáme. Více v článku

Artifact

Původní datum vydání: 28. 11. 2018 | Datum vydání verze 2.0: ??? | Platformy: PC

Na novou hru od Valve jsme čekali hodně dlouho, aby z ní nakonec bylo jedno velké fiasko. Ale ani tento tým se nevzdává a hodlá využít potenciál hotové hry v její značně předělané verzi. Sahat se bude do herních mechanizmů (které ale nepatřily mezi problémy) a změnou projde i monetizace, která celý projekt potopila. Více v článku