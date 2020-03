Chystá se remake Trackmania Nations exkluzivně na PC

Windows

- Téma autor: Patrik Hajda

Stejnou rychlostí, jakou se prohání buginy po křivolakých cestičkách v sérii Trackmania, utíká i čas. Od poslední Trackmanie Turbo tento měsíc uplyne už čtvrtý rok, ale na novou závodní arkádu naštěstí nebudeme čekat už moc dlouho. I když nebude úplně nová. Studio Nadeo se rozhodlo vrátit k jednomu ze svých nejlepších dílů a omladit ho. Za pár měsíců přifrčí Trackmania Nations Remake.

Původní Trackmania Nations z roku 2006 se dva roky po svém vydání dočkala updatované verze zvané Trackmania Nations Forever, ale tato verze navzdory svému názvu nevydržela navždy. Zběsilé formulky se vrátily v roce 2013 v Trackmania 2 Stadium a po dalších sedmi letech je zjevně načase připravit čtvrtou verzi milované závodní hry.

Trackmania Nations Remake dozná oproti předchůdcům změn po herní stránce (pravděpodobně projde omlazením i vizuální stránka, ale v rozhovoru s ředitelem projektu to vyloženě nezaznívá). Velkým zásahem do zajetých pravidel by mohl být fakt, že si po návratu k checkpointu zachováte předchozí hybnost, takže se nebudete muset rozjíždět od nuly. Zároveň se u checkpointů budou objevovat duchové vaší nejlepší jízdy.

Těšte se i na nové možnosti stavění tratí. Tvůrci slibují bloky s novými povrchy, bloky, které novými způsoby upraví chování vozidla, a konečně i bloky se speciálními efekty jako třeba zpomalení času před cílovou rovinkou pro dramatické záběry (tady se otevřeně cílí na streamery).

Poslední novinkou bude přísun nového obsahu po vydání. Trackmania Nations Remake bude z her označovaných jako „servis“, o který se dosud starala komunita s pomocí editoru, ale tentokrát přiloží ruku k dílu i vývojáři, kteří čas od času vydají nové prvky.

Ale stará dobrá kampaň s předpřipravenými tratěmi zůstává a nebude samozřejmě chybět multiplayer s denními výzvami, týdenními turnaji, ligami, sezónními kampaněmi a dalšími esportovými módy, na které bude upozorňováno pomocí bannerů přímo ve hře na okruzích.

Zatímco poslední Trackmania Turbo vyšla pouze na konzolích PlayStation 4 a Xbox One, Trackmania Nations Remake vyjde naopak pouze na PC, a to už 5. května.