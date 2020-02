Bioware hodlá předělat a restartovat Anthem

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Tak nám ten investigativní novinář z Kotaku skutečně nelhal. Jason Schreier v listopadu loňského roku tvrdil, že se v Bioware rozjela debata o budoucnosti zpackaného projektu Anthem. Spekulovalo se především o tom, že se celá hra předělá do podoby, kterou by si hráči zahráli přeci jen raději. A samotné Bioware to nyní potvrzuje.