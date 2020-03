Po úspěchu Nier: Automata přichází remake jedničky a nová mobilní hra

- Téma Autor: Aleš Smutný

Uf. Tenhle text jsem psal třikrát. Ne, nemyslím to obrazně, opravdu vznikly tři moje Best of články. A dva už zmizely v datovém prázdnu. Oba totiž byly… nedostačující. Jeden byl prostým, přerostlým výčtem všeho dobrého, co mi za ten rok přišlo do ruky. Vyčerpávající jak po obsahové stránce, tak nejspíš i pro čtenáře. Tohle má být to „nej“ a ne to „dobré“. Tudy cesta nevede… celý článek