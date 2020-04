Crysis Remastered už oficiálně s detaily a trailerem

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Včera Cryteku unikla informace o chystaném remasteru prvního dílu Crysis, který se svého času stal základním benchmarkem každého nadupaného počítače. Rozjet tuto technologicky nadčasovou hru na plné detaily při nějaké slušné a stabilní hodnotě FPS se podařilo jen pár vyvoleným, což se teď doufejme změní. Crysis Remastered už je oficiální a kromě počítačů se chystá i na všechny současné konzole.

Technologie se za dlouhých 13 let přeci jen značně posunuly a rozhýbat takto starou hru na současných konzolích by snad nemusel být takový problém. Jinak by se do toho v Cryteku asi ani nepouštěli. Velkým otazníkem je ale Switch, jehož výkon je přeci jen někde úplně jinde, a i když dokáže rozchodit Zaklínače 3 a Dooma, Crysis je nová výzva.

Nutno dodat, že na remasteru spolupracuje studio Saber Interactive zodpovědné za World War Z a SnowRunner, ale také právě za port třetího Zaklínače na Switch, takže minimálně tato verze by mohla být v dobrých rukou a nepůjde o experimentální první krůčky samotného Cryteku s konzolí od Nintenda.

Na nový trailer níže se moc netěšte, jelikož odhaluje jen rozpohybovaný obrázek, který unikl už včera. A můžeme se dohadovat, zda jde o záběr v enginu hry Crysis Remastered, nebo jen vypiplaný filmeček.

zdroj: Crytek

Ale dozvídáme se alespoň něco víc o technické stránce remasteru včetně toho, že se pravděpodobně nepočítá s multiplayerem. Tisková zpráva totiž zdůrazňuje, že se remaster zaměří na singleplayerové kampaně původní hry a o hře pro více hráčů se vůbec nezmiňuje. Naznačuje snad množné číslo při zmínce o kampaních, že se dočkáme i příběhu standalone datadisku Warhead?

Crysis Remastered bude vylepšená převážně po grafické stránce s HD texturami, temporálním anti-aliasingem, novým nasvícením a hloubkou pole, přidá se motion blur, paprsky, volumetrická mlha, ambientní a parallaxová okluze, cosi zvané SVOGI a ještě k tomu ray tracing.

Snad všechna tato vylepšení nebudou znamenat, že budeme mít opět problém dostat Crysis Remastered do nějakých přijatelných hladin snímků za vteřinu. A doufám, že Digital Foundry přijde s pořádným srovnávacím testem všech platforem.

Crysis Remastered vyjde letos v létě na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi.