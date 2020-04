Třetí díl bláznivé městské akce Saints Row dostane vymazlený remaster

Windows PlayStation 4 Xbox One PlayStation 3 Xbox 360 PS4 Pro Xbox One X

autor: Patrik Hajda

„Není to kdovíjak originální hra, ale míra hratelnosti je natolik vrchovatá, že vás tahle jízda od pošuků z Volition bude držet setsakramentsky dlouho. A možná si ještě za pár měsíců vzpomenete, jak jste se procházeli po městě s helmou imperiálních vojsk.“ Tak zní osm let starý rozsudek Karla Drdy v recenzi trhlé městské akce Saints Row: The Third, která už příští měsíc dostane pěkný remaster.