Rutger Hauer se vrátí na nové generaci konzolí v remasteru kyberpunkového hororu Observer

- Datum vydání Autor: Patrik Hajda

Tvůrci z Bloober Team se v loňském roce zapsali do paměti fandů psychologických hororů svěžím titulem Layers of Fear. Hra vás vtáhla do zvrácené mysli umělce v neustále se měnícím prostředí, které se postaralo o prakticky konstantní nejistotu a nedůvěru ke všemu. A přestože nejsem největší fanda podobných her, Layers of Fear mě fascinovala i po technické stránce. Když pak tvůrci z Bloober oznámili svůj další titul Observer, opět psychologický horor, ale tentokrát v kyberpunkové budoucnosti, zpozorněl jsem ještě více. Třeba i díky tomu, že hlavní postavu dabuje známý herec Rutger Hauer. celý článek