Bude Godfall novým Dark Souls? Podívejte se na uniklé záběry

Patrik Hajda

Godfall je jednou z prvních her oznámených pro PlayStation 5. Hra o sobě poprvé dala vědět v půlce prosince na The Game Awards, kde se pochlubila hezkým filmečkem, ale moc podrobností na sebe neprozradila. Hovoří se o ní jako o looter-slasheru, který půjde hrát v kooperaci, a to je zhruba vše. Nové uniklé záběry z hraní naznačují, že nebude mít daleko k Dark Souls.