Do třetice všeho dobrého? Capcom prý chystá remake Resident Evilu 4

- Oznámení Autor: Petr Poláček

Na otázku „A proč vlastně nechceš znovu hrát Resident Evil 6?“ mám příliš dlouhou odpověď, kterou vás nechci uspávat. Alešovi se však RESI 6, jako pomyslné nakročení série do nové éry, líbilo. Osmička v recenzi hovoří dost jasně. A jestli si tenkrát hodnocení vybájil nebo nadsadil, pořádně si to brzy „vyžere“, až bude kvůli recenzi hrát šestý Resident Evil pro PS4 a Xbox One. Nejde ale o remaster, vylepšenou grafiku opravdu nečekejte. Jde o znovuvydání hry na aktuálních konzolích, které navíc v průběhu roku potká i Resident Evil 5 a Resident Evil 4 – hry, které si rád pustím třeba i v pět ráno po probuzení kbelíkem studené vody. Všechny tři vyjdou u příležitosti 20. narozenin série Resident Evil, tak se podívejme, co konkrétně PS4 a Xbox One verze všech tří her nabídnou, potažmo, kdy vyjdou. celý článek